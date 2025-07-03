CHP'den TÜİK'in açıkladığı enflasyona ilk tepki: Sandık çağrısı yaptı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu'na göre ise (ENAG) E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3.05 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68.68 olarak gerçekleşti.

"ARADAKİ FARK EMEKÇİNİN YAŞAMINDAN ÇALINDI"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TÜİK'in açıkladığı enflasyona tepki gösterdi.

Başarır, "TÜİK, açlık sınırının altında yaşayan emeklinin, çalışma motivasyonu kalmamış memurun Temmuz zammı düşük kalsın diye enflasyonu yıllık %35,05'e indirdi!" ifadelerini kullandı.

X hesabından paylaşım yapan Başarır, şunları kaydetti:

"TÜİK, açlık sınırının altında yaşayan emeklinin, çalışma motivasyonu kalmamış memurun Temmuz zammı düşük kalsın diye enflasyonu yıllık %35,05'e indirdi!

Oysa ENAG’a göre gerçek enflasyon %68,68!

Aradaki fark; emeklinin, memurun, emekçinin cebinden, sofrasından, yaşamından çalınandır!

Halkın cebini boşaltan, emeğini sömüren, çocuklarımızın geleceğini enflasyon canavarına yediren bu iktidardır!

Bu çürümüş düzenin çaresi sandıktır!"