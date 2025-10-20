CHP'den, Yargıtay Başkanı Kerkez'e 'Can Atalay' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in "Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumlar buna uymalı" sözlerine tepki gösterdi.

Çiftçi, "Aynı kurum Can Atalay kararında hukuk devletini fiilen yok saydı. Anayasanın açık hükmüne rağmen AYM'nin kararını tanımamak, yargı içi bir görüş farkı değil, anayasal düzenin reddidir. Can Atalay Hatay'ın seçilmiş milletvekilidir ve yeri TBMM'dir. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın" yanıtını verdi.

Çiftci, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in Diyarbakır'da yaptığı "Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının, hepimizin buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerekir" açıklamasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

"CAN ATALAY'I DERHAL SERBEST BIRAKIN"

"Yargıtay Başkanı'nın, 'Anayasa Mahkemesi, bir ihlal kararı verdiğinde tüm kurumların, tüm yargı organlarının buna uyması gerekir' diyerek hukuk devletinin en temel ilkesini hatırlatmasının sevindirici olduğunu" ifade eden Çiftci, şunları kaydetti:

"Ancak aynı kurum, bu ilkenin en ağır ihlallerinden birine bizzat imza atmıştır. Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 25 Ekim 2023 tarihli ihlal kararı, seçmenin iradesinin ve milletvekilliği güvencesinin korunması anlamına geliyordu. Buna rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM kararını tanımayarak, hukuk devletini fiilen yok saymıştır. Anayasanın 'AYM kararları kesindir ve yasama, yürütme, yargı organlarını bağlar' şeklindeki açık hükmüne rağmen AYM'nin kararını tanımamak, yargı içi bir görüş farkı değil, anayasal düzenin reddidir. O nedenle bir kez daha hatırlatıyoruz: Can Atalay Hatay'ın seçilmiş milletvekilidir ve yeri TBMM'dir. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın."