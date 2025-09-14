CHP'den 'yeni parti' iddialarına sert tepki: 'Bunu dillendirenler böyle umuyor'

Gözler, yarın görülecek CHP kurultay iptal davasına çevrildi.

Dava, 15 Eylül saat 10:00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, dava öncesi Halk TV yayınında soruları yanıtladı.

Olumsuz bir karar çıkması halinde yeni parti kurulacağına yönelik iddialara ilişkin Çiftçi, "Yani bunu dillendirilen böyle umdukları için dillendiriliyor ama bu söz konusu bile olamaz" dedi.

Çiftçi, şunları ekledi:

"Söz konusu olamaz, onun altına çizmek isterim. CHP bizim için Ata partisidir. Bizim buradan CHP çatısı altından uzaklaşmamız söz konusu bile değil. Yani bunu dillendirilen böyle umdukları için dillendiriliyor ama bu söz konusu bile olamaz.

Çünkü bu parti baraj altı kaldığında da biz bu partideydik. Parti kapatıldığında da bu partinin çatısı altındaydık. O yüzden böyle bir şey söz konusu olamaz, gündemimizde de dahil değil."

"AKP YARGISIYLA ATANMIŞ KİŞİLERE YÖNETTİRMEZLER"

CHP'li Çiftçi, mücadeleyi bırakmayacaklarını kaydederek, "Biz pes etmeyiz çünkü o sandıktan biz çıktık. Bu partiyi seçilmemiş kişilere yönettirmezler hele ki AKP yargısıyla atanmış kişilere hiç yönettirmezler" dedi.

Çiftçi, 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultaya dikkat çekerek, 'isteyen herkes aday olabilir' yorumunda bulundu. Ayrıca, 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi’nin de olağanüstü şekilde toplanacağını duyurdu.