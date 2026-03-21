CHP'den Zafer Partisi'ne bayram ziyareti: 'Hiç program falan karşılaştıracak durumda değiliz...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Kadın Kolları MYK Üyesi Ceyda Kaya, Gençlik Kolları MYK Üyesi Irmak Bal ve PM Üyesi Canan Taşer'den oluşan heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla Zafer Partisi'ni ziyaret etti.

CHP heyetini,Zafer Partisi Genel Sekreter'i Cezmi Polat, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Mızrak Demirbağ ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Can Küçük parti genel merkezinde ağırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımızın ve birçok seçilmiş belediye başkanımızın şu anda içeride olması, bürokrat arkadaşlarımızın içeride olması, işin siyasi mağduriyet tarafını geçtim artık, bir insani mağduriyete dönüşmüş olması. Tabii bunu burada anlatıyorum ama bunu çok derinden yaşayan bir kadroyla karşı karşıyayım. Siyaseti böyle yapıyor olmak hepimiz için aslında utanılacak bir şey var.

Memlekette siyaset yapmak yani silah alıp bir şey yapmak yerine siyaset yapmak isteyen insanların, fikir insanlarının, düşünce insanların bu şekilde susturuluyor olması millete karşı devletin gücünü arkasına alıp orada bir baskı tahakküm oluşturmaya çalışması... Bunlar hakikaten ileride çok utanacağımız işler. Ama bütün bu şartlara rağmen yılmıyoruz. Hiçbir şekilde geri adım atmıyoruz. Endişe duymuyoruz."

POLAT: "KARŞINDAKİ RAKİBİNİ SEVMEYEBİLİRSİN AMA SİYASET YAPMA HAKKINA SAYGI DUYMAK GEREKİYOR"

Zafer Partisi Genel Sekreter'i Cezmi Polat da CHP heyetine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın selamlarını ileterek, şöyle konuştu:

"Ben iddia ediyorum şu an yargıyı Cumhuriyet Başsavcıları ve Sulh Ceza Hakimleri ile konsolide etmişler. Karşındaki rakibini sevmeyebilirsin sevmek zorunda da değilsin ama siyaset yapma hakkına saygı duymak gerekiyor. Tamam rakibin olabilir. Sen adil bir yargılama yaparsın. Ona göre de işlem yaparsın. Suçları varsa kim olursa olsun eğer bir fiil işlemişse bu babamın oğlu da olsa benim için fark etmez. Hiç tanımadığın bir insan da olsa fark etmez.

Sen bunları yapıyorsun ve ülkeyi yönettiğini söylüyorsun ki sınırımızın öte tarafında bir savaş cereyan ediyor. İslam ülkeleri adına deklarasyon yayınlıyorsun. Ne yayınlıyorsun? Ve bizim Dışişleri Bakanı da imza atıyor. Sen emperyalist Amerika'yla siyonist İsrail'i aklıyorsun. İran'ı suçluyorsun. Şimdi bu coğrafyada üç tane kadim devlet var, Mısır, İran, Türkiye."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan da "Sağlıklı bir dış politikamız olduğunu ben de düşünmüyorum" diyerek şunları söyledi:

"Yani dış politika öyle de diğer taraftan çok mu iyi, eğitimde ve tarımda ortadayız. Ben kendi alanım olduğu için çok büyük rahatlıkla söylüyorum, belki de son 25-30 yılın en ağır iktisadi krizini yaşıyoruz. Yani göz göre göre aç ve yoksul bir toplum haline dönüştü toplumumuz, ülkemiz, milletimiz ve buna rağmen bize hala belli propaganda araçları üzerinden ne kadar iyi iktisat yönettiğini anlatmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız."

POLAT: "BİZİ İLGİLENDİREN TÜRK DEVLETİ'NİN GÜÇLÜ OLMASI, TÜRK MİLLETİ'NİN HUZURLU YAŞAMASI"

Zafer Partisi Genel Sekreter'i Cezmi Polat da ardından şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu insanları sevin ya. Bu ülkede insanlar sana 24-25 senedir oy veriyor, ne istiyorsun bu insanlardan ya? Senin dediğini kabul etmek zorunda değil insanlar. İkincisi, hem Cumhurbaşkanı şemsiyesini taşıyorsun, hem de bir siyasi parti genel başkanı. İşine geldiği zaman Cumhurbaşkanı, işine geldiği zaman siyasi parti genel başkanı. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisiniz, biz Zafer Partisiyiz. Ama ülkenin ali menfaatleri söz konusu olduğu zaman parti kimliğini her zaman kenara bırakmış insanlarız. Bizi ilgilendiren Türk Devleti'nin güçlü olması, Türk milletinin huzurlu yaşaması."

Özcan, "Başkanım valla hiç program falan karşılaştıracak durumda değiliz. Adil siyasi rekabet var mı, yok mu onu bilmediğiniz bir dünyada, Anayasa Mahkemesi kararının dinlenmediği bir ülkede, 'ben ekonomistim' deyip enflasyonu yüzde 80 yapan bir iktisat aklının olduğu bir Türkiye'de vallahi programdan çok daha önemli konuşacağımız işler var. O yüzden programlarda ayrışmak, ideolojide ayrışmak, dünya görüşünde ayrışmak, tecrübede ayrışmak, bunlar artık bizim için çok geri planda kaldı. Çok daha temel meselelerimiz var, yaşamak istiyoruz" karşılığını verdi.