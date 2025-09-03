CHP'den Zeytinburnu çağrısı: 'Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın'

CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlemeye başladığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 52'ncisini yarın Zeytinburnu'nda yapacak.
3 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da 15 Temmuz Meydanı'nda yapılacak miting için CHP'den yurttaşlara çağrı yapıldı.
"Yargı darbesine karşı Zeytinburnu’nda buluşuyoruz." ifadeleriyle yapılan çağrı metninde şunlara yer verildi:
"Yarın akşam, haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, yargı darbesine karşı Zeytinburnu’nda buluşuyoruz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Demokrasiye gönül vermiş on milyonlarız! Söz veriyoruz! Adalet kazanacak, biz kazanacağız, milletimiz kazanacak."
