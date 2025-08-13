CHP duyurdu: ‘İmza kampanyamızın dijital fazındayız’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısı için başlattıkları imza kampanyasının dijital fazında olduklarını duyurdu ve internet sitesini paylaştı.

Okakın şunları aktardı:

“İmza kampanyamızın dijital fazındayız. “Benimimzam.net” ile yayındayız, halkımızın ortak duygusunu büyütmenin tarafıyız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle tarihin en büyük imza kampanyasını gerçekleştiriyoruz.

Kara düzenin bir avuç aktörüne karşı direnen ve günden güne büyüyen milyonlarız, güçlüyüz. Bu gücümüzü, gelmiş geçmiş en kapsamlı imza kampanyasıyla ortaya koyuyor, seçmenimizin iradesini yansıtıyoruz.

Tarihimizin en büyük hukuksuzluğunun karşısında “adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” diyen vatandaşlarımızın cesaretiyle haklı mücadelemizi büyütüyoruz.”