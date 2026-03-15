CHP, Fatmanur Çelik ve kızının şüpheli ölümünü Akın Gürlek'e sordu: 'A.Ş. hakkında tutuklama tedbiri uygulandı mı?'

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde 2 Mart 2026 gecesi Fatmanur Çelik ile sekiz yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’in ölü bulunmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na iki ayrı soru önergesi verdi.

Olayın kamuoyunda büyük infiale yol açtığını belirten Emre, Fatmanur Çelik’in eski eşi hakkında hem kendisine yönelik cinsel saldırı hem de kızına yönelik cinsel istismar iddiaları nedeniyle uzun süredir hukuk mücadelesi verdiğini ve İstanbul Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti tuttuğunun kamuoyuna yansıdığını hatırlattı.

"İNTİHAR DEMEYİN" DEMİŞTİ

Emre, Çelik’in çeşitli açıklamalarında can güvenliği konusunda açık uyarılarda bulunduğunu ve “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” ifadeleriyle yaşadığı riskleri kamuoyuna duyurmaya çalıştığını vurguladı. Emre, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, olası ihmallerin ortaya çıkarılması ve kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede koruma mekanizmalarının etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla iki ayrı bakanlığa kapsamlı sorular yöneltti.

"HAKKINDA AĞIR NİTELİKTE CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI BULUNAN A.Ş. HAKKINDA TUTUKLAMA TEDBİRİ UYGULANMIŞ MIDIR?”

CHP’li Emre’nin Bakan Gürlek’e soruları şöyle:

“Fatmanur Çelik’in eski eşi A.Ş. hakkında kendisine ve kızına yönelik cinsel saldırı ve istismar iddialarıyla ilgili soruşturma ve/veya kovuşturma hangi tarihlerde başlatılmış, bu dosyalarda bugüne kadar hangi adli işlemler yapılmıştır? Anne ve çocuğun can güvenliğine ilişkin açık uyarıları ve tehdit iddiaları karşısında savcılık veya mahkemeler tarafından herhangi bir koruyucu ya da önleyici tedbir değerlendirmesi yapılmış mıdır? Hakkında ağır nitelikte cinsel istismar iddiaları bulunan A.Ş. hakkında tutuklama tedbiri uygulanmış mıdır? Uygulanmamışsa tutuksuz yargılama kararının gerekçesi nedir?

Anne ve çocuğun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada otopsi, olay yeri incelemesi, kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve dijital materyal incelemeleri tamamlanmış mıdır? Üçüncü kişi etkisine ilişkin bulgu var mıdır? Dosyada verilen gizlilik kararı ve yayın yasağı hangi gerekçelere dayanmaktadır ve kapsamı nedir? Olayda adli süreçlerde herhangi bir ihmal veya gecikme bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla hâkim, savcı veya ilgili adli personel hakkında inceleme başlatılmış mıdır?”

"HANGİ KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ MEKANİZMALAR DEVREYE SOKULMUŞTUR”

CHP’li Emre’nin Bakan Özdemir Göktaş’a soruları ise şöyle:

“Fatmanur Çelik ve kızı hakkında bakanlığa veya il müdürlüğüne ilk bildirim ne zaman ulaşmış, bu tarihten 2 Mart 2026’ya kadar herhangi bir koruyucu ve destekleyici tedbir uygulanmış mıdır? Çocuk hakkında uygulandığı belirtilen sağlık ve danışmanlık tedbirleri hangi tarihlerde ve hangi kurumlar tarafından yürütülmüştür? Bu kapsamda kaç sosyal inceleme, uzman görüşmesi ve ev ziyareti yapılmıştır? Fatmanur Çelik’in kamuoyu önünde dile getirdiği risk ve tehdit iddiaları karşısında bakanlık tarafından hangi koruyucu ve önleyici sosyal hizmet mekanizmaları devreye sokulmuştur?

Anne ve çocuk hakkında hangi hukuki, idari ve sosyal hizmet tedbirleri hangi tarihlerde alınmıştır? Eğer etkili bir müdahale yapılmamışsa bu durumun gerekçesi nedir? Bakanlık açıklamasında yer alan ‘annenin yönlendirmeleri reddettiği’ iddiasına dayanak oluşturan tutanak, sosyal inceleme raporu veya uzman değerlendirmeleri nelerdir? Bu olayda koruma ve sosyal hizmet süreçlerinde ihmal veya gecikme bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bakanlık veya il müdürlüğü personeli hakkında herhangi bir idari inceleme başlatılmış mıdır?”