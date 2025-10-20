CHP Frankfurt Birliği'nin yeni ofisi açıldı

Almanya CHP Federasyonu'na bağlı CHP Frankfurt Birliği'nin yeni ofisi Bockenheim semtinde açıldı.

Ofisin dışına asılan “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartı, bölge sakinlerinin ilgisini çekti.



Açılışa CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Almanya Federal Milletvekili Armand Zorn, Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel, CHP Almanya Federasyonu Kadın Politikalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer Başlık, CHP Almanya Federasyonu Genel Sekreteri Demircan Dursun, CHP Frankfurt Birlik Başkanı Ercan Beğen, CHP Frankfurt Kadın Kolları Başkanı Hilal Arslan, CHP Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve çok sayıda CHP gönüllüsü katıldı.



Törende, Ekrem İmamoğlu’nun yaşamını ve mücadelesini anlatan “Millete Emanet” kitabının yazarı gazeteci Yavuz Oğhan ile Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon da hazır bulundu.



Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Josef, törende yaptığı konuşmada, “Ekrem İmamoğlu demokrasiyi temsil ediyor. Onu unutmayacağız, yanında olmaya devam edeceğiz. Türk-Alman dostluğunu demokratik değerler temelinde güçlendirmeliyiz” dedi.



CHP Almanya Federasyonu Başkanı Uçma ise, “Burada sadece bir ofisin açılışını değil, bir umudun ve direnişin yuvasını açıyoruz. Bu ofis Cumhuriyetin nefes aldığı, halkın sesiyle yankılanan bir mücadele merkezi olacak. Türkiye’de hukuka ve halkın iradesine yönelik baskılar artıyor. Almanya’daki her CHP birliğimiz, Türkiye’deki demokrasi mücadelesinin dışarıdaki nefesidir” diye konuştu.

"TÜRKİYE’Yİ YENİDEN KURULUŞ AYARLARINA DÖNDÜRECEĞİZ"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, video mesajıyla törende yer alarak, iki ülkenin sosyal demokrat partileri arasındaki işbirliği ve dayanışmanın güçleneceğini vurguladı.



Efes Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel ise gençliğin Türkiye’de “19 Mart süreci” sonrası demokrasi ve özgürlük mücadelesindeki rolüne dikkati çekerek, “Gençler bize direnmeyi ve umudu kaybetmememiz gerektiğini öğretti. Türkiye’yi yeniden kuruluş ayarlarına döndüreceğiz” dedi.



CHP Frankfurt Birlik Başkanı Ercan Beğen, yeni ofisin hem Almanya’da hem Türkiye’de demokrasiyi güçlendirmek için bir buluşma noktası olacağını söyledi.



Yavuz Oğhan, “Millete Emanet” kitabını Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Josef’e armağan etti ve ikinci kitabının “özgürlükleri geri kazanma sürecini” konu almasını umduğunu belirtti.



Türkiye’deki protesto eylemleri sırasında tutuklanan ve sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde kaldıktan sonra Belçika’ya dönen Esila Ayık da konuşma yaptı. Ayık kendisinin ve diğer tutuklu öğrencilerin başından geçenleri anlattı.

Tören, halk müziği sanatçısı Aysun Er ve arkadaşlarının verdiği konser ile sona erdi.