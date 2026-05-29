CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e parti binasında protesto

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, parti binasında kendi tabanı tarafından protesto edildi.

Partililer, "Üç gündür neredeydin?" diyerek Meriç'e tepki gösterdi.

Meriç "Dinleyin" diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalışsa da tepkinin önüne geçemedi.

"DERİN BİR RAHATSIZLIK OLUŞTURMUŞTUR"

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulunmuştu. Parti içindeki gerilimin kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Meriç, CHP’nin ayrışmanın değil birlikte mücadelenin partisi olduğunu belirtmişti.

Meriç, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüler; ne partimizin köklü tarihine ne de demokrasi kültürüne yakışmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne yönelik süreçte, Ankara Emniyeti üzerinden yaşanan müdahaleler ve partililerin karşı karşıya gelmesine neden olan görüntüler, kamu vicdanında derin bir rahatsızlık oluşturmuştur" ifadelerini kullanmıştı.