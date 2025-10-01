CHP gelmedi ama Erdoğan ve Mustafa Keser geldi: ‘Aklımda fikrimde sen varsın’

TBMM’nin tören salonunda Meclis’in yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. CHP, tıpkı genel kurulun açılış oturumuna katılmadığı gibi resepsiyonu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı için protesto ederek gelmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da resepsiyona katıldı.

MUSTAFA KESER ŞARKI S ÖYLED İ

Ana muhalefet partisinin yer almadığı resepsiyonda sanatçı Mustafa Keser, katılımcılara “Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın” şarkısını söyledi. Keser ayrıca “Bir İhtimal Daha Var” şarkısını da söyledi. Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre DEM Parti Eş Başkanları ile sohbet etti. Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli ile de bir araya geldi.