CHP Gençlik Kolları'ndan AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme: 'Kopyalayan birilerini bulduk'

15 Eylül 2022 Perşembe, 12:42

Zillere basarak kaçmaya çalışırken yakalanan 2 çocuğun videosu son günlerde sosyal medyada viral oldu.

CHP Gençlik Kolları, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları videoda zillere basarak kaçmaya çalışan 2 kişiyi canlandırdı.

Videoya yansıyan iki kişiden birinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, diğerinin ise AKP'nin simgesi olan 'ampul' maskesi taktığı görülüyor.

"SİZ NİYE BİZİM PROJELERİMİZİ ALIP DURUYORSUNUZ YA?"

Viral videodaki replikle başlayan videoda Erdoğan maskesi takan kişi "Bir şey söyleyeceğiz de, korktuk da" diyor. Kapıyı açan kişinin "Siz niye bizim projelerimizi alıp duruyorsunuz ya?" sorusuna Erdoğan maskeli kişi, "Ben almıyorum ya, onlar alıyor" diye yanıt veriyor. Bunun üzerine kapıyı açan kişi "Olur mu ya? Ben ikinizi 20 yıldır takip ediyorum. Bizim projelerimizi sürekli siz alıyorsunuz" diyor.