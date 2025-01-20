CHP Gençlik Kolları'ndan 'Cem Aydın' çağrısı: Destek için Çağlayan Adliyesi'ne

Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:09

Güncelleme: 20.01.2025 - 11:37

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifadesi alınmak üzere polisler tarafından Çağlayan Adliyesi'ne götürülmesinin ardından, CHP Gençlik Kolları, ''Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'a destek vermek üzere tüm örgütümüzü dayanışmaya çağırıyoruz'' açıklamasını yaptı.

TÜM ÖRGÜTÜMÜZÜ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NE BEKLİYORUZ! pic.twitter.com/R9PdeIiHT7 — CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) January 20, 2025

CHP Gençlik Kolları'nın bir sonraki sosyal medya paylaşımında da Cem Aydın'ın fotoğrafı paylaşılarak "Operasyonlarınız bize sökmez, gençlik örgütleri diz çökmez!" denildi.

GEREKÇE: 'AKIN GÜRLEK' PAYLAŞIMI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aydın'na yönelik soruşturma sebebinin, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) sayfasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğu bildirilmişti.

Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL: "GÜYA GÖZALTI KARARI YOK..."

Halk TV'ye kısa bir açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Arkadaşlarımız benim kullandığım ifadeden dolayı suçlanıyor. Güya gözaltı kararı yok, 8 polis ifadeye zorla getiriyor" dedi.

CHP lideri, "Ülkü Ocakları Başkanı'nın tehdidine tek bir soruşturma açılmadı" dedi.

Özel, "Bütün genel başkan yardımcılarımız şu an adliyede" diye konuştu.

Özgür Özel, soruşturmaya konu olan CHP Gençlik Kolları paylaşımını X hesabından alıntıladı.

ÇELİK: BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aydın'ın ifade verdiğini bildirerek şunları söyledi:

''CHP gençliğinin Atatürk ilkelerine bağlılığını, vatan sevgisini yargılayabilecek bir güç yok!

Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve Parti Meclisi Üyemiz Cem Aydın şu saatlerde ifade veriyor.

Örgütümüz ve hukukçularımızla birlikte Çağlayan Adliyesi’nde süreci yakından takip ediyoruz. Başkanımızın yanındayız.''