CHP Genel Başkan Yardımcılarından, Ferdi Zeyrek’e ziyaret: 'Manisa halkı çok derin bir üzüntü yaşıyor'

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi, Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında devam ediyor.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz, Yalçın
Karatepe ve Yankı Bağcıoğlu da hastaneye gelerek, Zeyrek’in yakınlarıyla
görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.
ŞAHBAZ: “ÇOK AĞIR BİR TABLO…”
CHP Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Politikalarından Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, şunları söyledi:
"Ferdi başkanımız gerçekten Manisa'da ve tüm Türkiye'de
çok sevilen bir arkadaşımız. Manisa'da çok güzel görevler yapan, başarıyla
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan bir arkadaşımız. Böyle talihsiz bir ev
kazasına maalesef karşı karşıya kaldı. Tabii bu Türkiye'de yaşanan, işine önem
vermeme, oradaki teknik aksamdaki sıkıntılardan dolayı olan bir şey. Çok
üzgünüz. Şu başkanımız anında yapılan müdahaleyle ve sağlık görevlilerimizin,
hekimlerimizin çok yoğun bir özenle yaptıkları tedavi ve müdahalelerle şu anda
hayata tutunmuş durumda ve yoğun bakımda.
Yine 112 acil olmak üzere Celal Bayar Üniversitesi'nin
hocaları ve tüm Türkiye'den uzmanlar şu anda destek veriyorlar tedavisine. Çok
büyük bir itinayla bakılıyor. Biz kendisinin en iyi şekilde tedavi edildiğine
inanıyoruz. Sayın Başhekimimiz basın açıklamasıyla bilgilendirme yapıyor. Bunun
dışındaki bilgi kirliliğine önem vermemek gerekiyor. Durumu şu anda stabil
seyrediyor. Ama tabii ki kolay değil, ağır bir tablo yaşıyoruz. Biz sağlığına
kavuşmasını diliyoruz. Çok ciddi bir sağlık durumuyla karşı karşıyayız. Bir an
önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Tüm hocalarımıza Celal Bayar
Üniversitesi'ndeki görevlilere, hemşirelerimize tüm sağlık çalışanlarımıza
teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarını seferber etmiş
durumda."
KARATEPE: "MANİSA HALKI ÇOK DERİN BİR ÜZÜNTÜ YAŞIYOR"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de üzgün
olduğunu dile getirerek, "Ferdi Başkanımız sadece Manisalıların başkanı
değildi. Türkiye'de de hakikaten oldukça popüler olan, tanınan, bilinen bir
başkanımızdı. Çok talihsiz bir kaza geçirdi. Çok üzüldük. Ama biz inanıyoruz ki
Ferdi Başkanımız bir an önce sağlığına kavuşur. Genç olması, çok sağlıklı bir
yapıya sahip olması, onun içinde bulunduğu süreçten hızlıca geri dönmesine yol
açar diye ümit ediyoruz. Dualarımız onunla birlikte. Bugün burada gördük,
Manisa halkı çok derin bir üzüntü yaşıyor Ferdi Başkanının başına gelen olaydan
dolayı. Herkesin gönlünün, dualarının Ferdi başkanımızdan yana olduğunu
görüyoruz. Biz de ümit ediyoruz ki Ferdi Başkanımız bir an önce sağlığına
kavuşur, görevinin başına geçer. Manisa halkının verdiği yetkiyi kullanarak
Manisalılara hizmet etmeye devam eder. Dualarımız başkanımızla"
ifadelerini kullandı.
BAĞCIOĞLU: "15 AYDA MANİSA'YA KAZANDIRDIKLARI SADECE MANİSA'YA DEĞİL, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK ŞEKİLDE"
Yankı Bağcıoğlu da "Ferdi Başkanın bu yaşadığı talihsiz
olaydan son derece üzgünüz. Manisa'da herhangi bir kişiye sorsanız hangi siyasi
görüşten olursa olsun, 15 ayda Manisa'ya kazandırdıkları sadece Manisa'ya
değil, Türkiye'ye örnek olacak şekilde yaptığı belediyecilik hala herkesin aklında.
Ama eminiz ki Ferdi Başkan en kısa sürede sağlığına kavuşacak ve Manisa'ya
yaptığı hizmetleri aynı şekilde, aynı tempoda devam ettirecek. Zaten gördüğünüz
gibi burada büyük bir kalabalık var. Herkesin duaları Ferdi başkanla birlikte.
Ben de şu aşamada bütün dualarımı, bütün kalben isteğimi, Ferdi Başkanın
sağlığına kavuşması yönündeki dileklerimi bir kere daha belirtmek
istiyorum" dedi.