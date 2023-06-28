CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, yerel seçim çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı: Tabanın istediği olacak

Yayınlanma: 28.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yerel seçim için heyetler oluşturarak saha çalışmalarına başladıklarını belirtip “Özellikle partimizde olmayan belediyelere ilişkin bir heyet oluşturduk. Bayram süreci de dahil olmak üzere çalışacağız” dedi.

CHP’de genel seçimlerde alınan yenilgi sonrası parti yerel seçim çalışmalarına odaklandı.

Bu kapsamda 29 Mayıs’tan itibaren parti içindeki yenilenme süreciyle beraber yerel seçimlere odaklandıklarını söyleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “29 Mayıs, yerel seçim sürecinin ilk günüdür. Vakit, yılgınlık vakti değildir. Önümüzdeki yerel yönetim seçimleri, ağır güvensizlikle malul Erdoğan hükümetinden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Seçimde onları uğratacağımız büyük hezimet, bunun önünü açacak” ifadelerini kullandı.

'HALKI DİNLEYECEĞİZ'

Partide seçim sonrası yenilenen merkez yönetim kurulunda (MYK) yerel yönetimlerin başına getirilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da yerel seçim çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Göreve geldiğinden beri bölgesel çalışmalar başlattıklarını belirten Akın, bu seçim dönemi için ilçeden beldeye kadar detaylı bir süreç yöneteceklerini vurguladı. Akın, ilk olarak saha çalışmalarıyla bölge halkının isteklerini tespit edeceklerini ve buna göre politikalar geliştireceklerini kaydetti.

'HEYETLER OLUŞTURDUK'

Bu kapsamda bölge heyetleri oluşturduklarını anlatan Akın, “Göreve geldiğim günden beri bir an bile durmadan analiz çalışmalarımızı yapmaya başladık. Bölge bölge oluşturacağımız politikaları hazırlıyoruz. Bu kapsamda da o ilin, ilçenin, beldenin dinamiklerini inceleyen heyetler kurduk. Arkadaşlarımız şimdiden sahada ziyaretlere başladılar. Özellikle partimizde olmayan belediyelere ilişkin bir heyet oluşturduk. Bayram süreci de dahil olmak üzere çalışacağız” diye konuştu. Aday belirleme sürecine de değinen Akın, “Bölgenin istediği insanlar aday olacak” ifadelerini kullandı.