CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çiftçilerimizin refahını yükseltecek kapsamlı politikaları hayata geçireceğiz

Yayınlanma: 07.06.2024 - 13:06

Güncelleme: 07.06.2024 - 13:08

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP’li 14 büyükşehir belediyesinin yetkilileriyle , tarıma ve üreticiye verilen destekler ve bundan sonra izlenecek yol haritasını belirlemek üzere toplantı yaptı. Adem, ''Sorunları biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız. İktidarımızda, tarımsal üretimi artıracak, çiftçilerimizin refah seviyesini yükseltecek ve gıda güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı politikaları hayata geçireceğiz'' dedi.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği çatısı altında, CHP’li büyükşehir belediyelerinin tarımsal hizmetler daire başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda CHP'li belediyelerin tarıma yönelik çalışmaları, üreticilere sunulan destekler ve bundan sonraki yol haritası ele alındı, ortak proje, bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

“YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK''

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Ormancılık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, toplantıya dair yaptığı yazılı açıklamada, ''Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tüm belediyelerimizle ortaklaşa çalışarak hizmet üretmeye, partimizin vizyonunu tüm ülkeye yaymak istiyoruz. CHP'li belediyelerin tarımsal destekleri, tohum, gübre ve ilaç desteği, makine-ekipman yardımları, üreticilere verilen eğitimler, pazarlama ve satış imkanları gibi konuları istişare etme fırsatı bulduk. CHP'nin tarım politikalarının daha etkin bir şekilde kamuoyuna tanıtılması ve parti tabanıyla paylaşılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. CHP’nin tarım vizyonunun ülke genelinde yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi üzerinde fikir alışverişinde bulunduk'' dedi.

''KAPSAMLI POLİTİKALARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ''

''Partimizin yereldeki başarılı uygulamalarını tüm Türkiye'ye yaymak için gayret çalışıyoruz'' diyen Erhan Adem, ''Belediyelerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu her sorunun çözümü için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. İktidarın tüm baskılarına, tüm engelleme girişimlerine rağmen bizim belediyelerimiz, iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına götürüyor. Halkımızın desteği ile iktidara geldiğimizde ise üreticilerimizin tüm sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Sorunları biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız. İktidarımızda, tarımsal üretimi artıracak, çiftçilerimizin refah seviyesini yükseltecek ve gıda güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı politikaları hayata geçireceğiz'' diye konuştu.