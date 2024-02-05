CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: 'AK Parti depremlerin sorumlusudur'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:38

Güncelleme: 05.02.2024 - 16:40

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, birinci yılını dolduran deprem felaketiyle ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Depremdeki kayıplarla ilgili açıklamaların birbirini tutmadığını söyleyen Zeybek, "Depremden sonra seçimlere kadar dönemin İçişleri Bakanı her ay farklı bir sayı açıkladı, İBB Başkan Adayı Murat Kurum, bir televizyon röportajında '130 bin yurttaşı kaybettik' dedi sonra geri aldı, sosyal medyadaki eleştiriler dinmeyince bugünkü İçişleri Bakanımız açıklama yapmak zorunda kaldı. En son kayıp sayımız 53 bin 537. Kayıplar konusunda iktidar hiçbir şey söylemek istemiyor ama cuma günü kayıp ailelerinden bazıları toplanıp 38’i çocuk 147 kişinin deprem sırasında kaybolduğunu belirterek ilgililerin konuya eğilmesini istediler" dedi.

"ENKAZLAR HÂLÂ DURUYOR"

4 milyondan fazla insanının ya bölgeyi terk etmiş ya da konteynerlere sığınmış durumda olduğunu söyleyen Zeybek, “Konteynerlerde ne kadar süre kalınabilir? Durum çok vahimdir ve afet konutlarının bir an önce bitirilmesi gereklidir. Bakan Yerlikaya enkaz kaldırma işleminin yüzde 88’inin tamamlandığını söylemektedir. Bu bilgilere göre 33 bin 800 binanın enkazı hala duruyor” ifadelerini kullandı.

"10 YILDAN FAZLA SÜRECEK"

Erdoğan’ın depremin ilk gününden bu yana değişiklik gösteren açıklamalarını ‘geri vites’ olarak ifade eden Zeybek, “TOKİ’nin yayınladığı afet konutu projeleri bilgilerine göre 11 ilde projelendirilmiş konut sayısı 113 bin 742’dir. Bu durumda inşaatı devam eden konut sayısı ilan edilen konut sayısının yüzde 21’dir. Dahası bu projeler arasında henüz tamamlanabileni yoktur. Tamamlanmaları en az bir yılı bulacaktır. Yani, işin beşte birinin tamamlanması iki yıl sürecektir. Bu durumda yapılacağı söz verilen 536 bin konutun tamamlanması için gereken süre 10 yıldan fazla olacaktır"dedi. Erdoğan'ın Mart 2023'teki sözlerini hatırlatan Zeybek, "Cumhurbaşkanı diyor ki 'sadece Defne'de 26 bin 261 konut yapacağız'. TOKİ diyor ki '3 bin 69’una başladık.' Çok moral bozucu bir tablo" dedi.

'AKP'Lİ BELEDİYELERDE NİYE TESLİM EDİLMEDİ?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Şubat'ta yaptığı 'Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez' sözlerini değerlendiren Zeybek, "Deprem bölgesindeki AKP’li belediyelerde neden afet konutları teslim edilemedi?" diye sordu.

Zeybek konuşmasına şöyle devam etti:

"20 yıl içinde Erdoğan’ın giderek kendisiyle özdeşleştirdiği devlet; AK Parti devleti, rant kaygısıyla; zemin etüdü şartı aramadan, ihaleye girenlerin aynı zamanda denetim yapmasına fırsat vererek, 6 Şubat’ta meydana gelen ve onbinlerce insanı öldüren, daha fazlasını yaralayan, işsiz, evsiz, sakat bırakan, esnafın elinden malzemesini, ekmek teknesini alan, büyük depremlerin sorumlusudur."