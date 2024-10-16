CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, YRP heyeti ile görüştü

Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:34

Güncelleme: 16.10.2024 - 13:34

CHP Genel Başkan Yardımcısıç Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, parti genel merkezinde Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Sekreteri Bülent Osman Osmanağaoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli ile görüştü. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Zeybek, YRP heyetiyle ülke gündemini ve yerel yönetimler noktasındaki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Zeybek, “Merkezi iktidar sadece CHP’li belediyelere değil muhalefetin yönetiminde olan tüm belediyelere çeşitli engeller çıkarmak suretiyle, hizmet yapmalarını bir şekilde engellemeye çalışmaktadır. Bu noktada, Türkiye’nin birinci partisi olma sorumluluğuyla ve bilinciyle hareket ederek, sadece CHP’li belediyelerimize değil ihtiyaç duydukları her konuda talep eden tüm belediyelerin sorunlarını paylaşmaya, çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.