CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan Erdoğan'a yanıt: 'Ülkenin tek sorununu su faturalarında görüyorsan, sana bir çağrımız var'

02 Eylül 2022 Cuma, 17:00

CHP'li büyükşehir belediyelerini su faturaları üzerinden yüklenen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK mağdurları" ile ilgili açıklaması karşısında ne söyleyeceğini bilemeyen Erdoğan'ın, çareyi belediyelere saldırmakta bulduğunu söyleyenTorun, "Bu ülkede tarihin en ağır zamlarını yapan, daha birkaç gün önce elektrik ve doğalgaz fiyatlarını yüzde 20 artıran Erdoğan, vatandaşın su paralarında ciddi sıkıntı içinde olduğunu söylemiş" ifadesini kullandı.

"SANA ÇAĞRIMIZ VAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Ama orada dur Erdoğan" diye seslenerek sözlerine devam eden Torun, tüm belediyeleri avantajlı bir elektrik tarifesine geçirmek ve ticarethane ayıbına son vermek için hazırladıkları kanun teklifinin iktidar tarafından yok sayıldığını belirtti.

Torun, şunları kaydetti:

"Belediyeler şebeke suyunu pompalayarak evlere ulaştırmak için elektrik kullanır. Elektrik maliyetlerin artması mecburi olarak su faturalarına yansır. Tüm bunlara rağmen, halen vatandaşın evine gelen en düşük fatura olan su faturaları üzerinden belediyelerimizi eleştirmek, vatandaşın aklıyla alay etmektir. Belediyelerimiz bu fahiş elektrik zamlarına rağmen, artan maliyetlerin tamamını vatandaşa yansıtmamak için direniyor. Zarar etmesine rağmen mücadele ediyor. Eğer ki milleti yoksulluğa mahkum eden biri olarak, ülkenin tek sorununu su faturalarında görüyorsan, sana bir çağrımız var. 23 Mart 2022'de verdiğimiz kanun teklifi Mecliste bekliyor. Eğer samimiyseniz kanun teklifini kabul edin, ikinci gün faturalar düşsün. Ne kadar dürüst olduğunuzu da bu millet görsün."

KHK'Yİ SORDULAR, SU İLE YANIT VERDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'da cami çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lilerin göreve iade edileceğine yönelik söylemlerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları söylemişti:

“Şu anda KHK'yla ilgili olarak bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak, kandırmak ve işte 'Bak ben bunu yaparım' Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti. Şimdi su paraları nerelere indirildi? Öyle mi? Yoksa çıkarıldı. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde. Ücretlerde, otobüs ücretlerinde vesaire sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi? Ortada.”