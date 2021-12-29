CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Ben ve mülakat mağduru gençlerimiz sevgili halkımızla buluşacağız'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde, mülakat mağdurlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşıma bir yenisini ekledi. Kılıçdaroğlu, "Ben ve mülakat mağduru gençlerimiz, sevgili halkımızla buluşacağız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece saatlerinde Twitter'da bir paylaşım yapan kullanıcının tweetini alıntılamıştı. Tweet'te KPSS'den yüksek puan aldığı halde mülakatta elenen bir yurttaşın isyanı yer alıyordu. Bu tweeti alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim" dedi.
Konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin bu hikayeleri bilme hakkı var" diye konuştu.
"SARAY'IN MİLLETE SAĞIR KULAKLARI ÇINLASIN!"
Tweetinde bugün saat 16.15'te, mülakat mağduru gençlerle birlikte halkla buluşacağını duyuran Kılıçdaroğlu, "Milletimiz bu sesi büyütmeli, büyütmeli ki Saray’ın millete sağır kulakları çınlasın!" ifadelerini kullandı.
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