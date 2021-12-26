Ahmet Özhan'dan tepki çeken kriz açıklaması: 'Gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz'

26 Aralık 2021 Pazar, 22:02

Tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan, Sabah gazetesinden Göksan Göktaş'a verdiği röportajda Türkiye siyaseti ve ekonomisine dair görüşlerini dile getirdi.

Özhan'ın yaşanan ekonomik kriz hakkında yaptığı yorumla tepki topladı. "Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir" diyen Özhan, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz" dedi.

"BİR DAKİKA YA... BİZ ORTA ASYA'DAN BERİ DEVLET KURUYORUZ"

Özhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bugünün muhalifleri aslında din karşıtlığı üzerine konumlandırıyorlar kendilerini. Ve her sanatçı muhalif olmak zorunda gibi bir algı var. Amerikan Başkanı "Türkiye'de iktidarı devirmek için muhaliflere destek olacağız" diyor. Alkışlıyorlar. Çünkü devlet, millet gibi bir zaafları, kaygıları yok. "Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin, isterse Amerika'dan biri gelsin o yönetsin" diyorlar. Umurlarında değil. Ülkenin ekonomisi kötüye gitsin de ülke yıkılsın diye umuyorlar. Bir dakika ya... Biz Orta Asya'dan beri devlet kuruyoruz. Kimsenin hükümranlığına girmeyiz. Dolar hükümranlığı kurmaya çalışıyor Amerika. Ona da karşı koymaya çalışıyoruz.

"BİR EKMEK YERKEN BUNU YARIM EKMEĞE DÜŞÜRECEĞİZ"

Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız. Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi. Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar. Yumuşak huylu bir adamımdır. Ama biri dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım. Varsın bu yolda öleyim, umurumda değil. Hiçbir zaman kendi çıkarlarım uğruna helvaya halva demedim.