AKP’nin kalesinde soğuk havada ucuz ekmek kuyruğu
AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek büfeleri önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
Kayseri’de 22 Aralık Çarşamba günü ekmek fiyatlarına zam gelmiş ve 1,75'ten satılan 200 gramın ekmeğin fiyatı 2 liraya çıkartılmıştı.
Zammın ardından AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek büfeleri önünde 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmek almak isteyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.
“YİĞİT MUHTAÇ OLMUŞ KURU SOĞANA”
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda partinin Grup Başkanvekili Kazım Yücel, vatandaşın ekmek kuyruğunda beklediği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yücel, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda çekilen görüntüleri “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” türküsüyle paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
“Kayseri meydanı, meydan olalı bu ekmek kuyruklarını gördü mü? Ya Kent ekmek lezzetli ya da halk fakirleşti”
KAYSERİ'DE EKMEK FİYATLARI
Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası'nın üyelerine ilettiği fiyat tarifesine göre güncel ekmek fiyatları şu şekilde:
200 gram ekmek 2 lira, 180 gram pide 2 lira, 360 gram pide 4 lira, 120 gram pide sandviç 1 lira 50 kuruş, lavaş pişmişi 150 gram 2 lira, lavaş pişmişi 300 gram 4 lira.
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