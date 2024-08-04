CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Çıkacak program, bu devleti nasıl yöneteceğimizi tarif edecek

Yayınlanma: 04.08.2024 - 13:24

Güncelleme: 04.08.2024 - 14:01

CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultay'ında konuştu.

Özel yaptığı konuşmada ''Bu sefer yapacağımız Program Kurultayı bu ülkede nasıl muhalefet edeceğimizi tarif etmeyecek. Program Kurultayı ve ortaya çıkacak program, bu devleti nasıl yöneteceğimizi tarif edecek'' ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

"İşte sıra şimdi ona geldi madem ki eşi temsil demişiz kanun teklifini vermişiz o zaman kendi iktidar alanlarımızdan başlayarak eşit temsili sağlamalıyız geçirdiğimiz kurultayda bir parti temsili oldu, parti meclisi oluştu oradan bir merkez yönetim kurulu seçtik, bu MYK’nın yarısı kadından oluşuyordu.

MYK’nın içinde gölge kabinemiz var, bu gölge kabine mevcut kabinenin simetrisi olup yol gösteren bir yapı. Tayyip Beyin kabinesi var 18 kişi bunların içinde bir tek kadın var o da aileden sorumlu Recep Tayyip Erdoğan da biz de bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Tayyip Bey, Türkiye kadınlarının gözünün içine bakarak şunu söylüyor; 'Senin yerin evindir, ailendir. Sen adaletten anlamazsın, turizimden-kültürder anlamazsın, ticaretten anlamazsın, elinin hamuruyla Sağlık Bakanlığı'nın işlerine karışamaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı yapamaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda söz söyleyemezsin.' Onun bir bakanı var, kafada kodlamış; kadının yeri ailesidir, çocuğudur. Çocuğuna bakmak, büyüklerine bakmaktır. Burada bu salonda aynı 18 görevlendirmeye karşı bizim yaptığımız 9 görevlendirme... Adalet Bakanı Gökçe Gökçen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aylin Nazlıaka , Turizm ve Kültür Bakanı Gülşah Deniz Atalar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Pınar Uzun, Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Gençlik ve Spor Bakanı Sevgi Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gamze Taşcıer bulunmaktadır.

''EŞİT TEMSİL YAPACAKSINIZ''

Bizim yaptığımız 9 görevlendirme var. Eğer eşit temsil yapacaksanız 9 erkek görev yapıyorsa 9 tane de kadın görev yapacak. Şimdi tüzük geliyor, bundan sonraki oluşacak yönetim tüzüğe sizin sözünüzü söyleyecek. Eşit temsili yarınlara bırakmadan bugünden en makul geçişi sağlayarak önce yüzde40 sonra yüzde 50 ile CHP milletvekili sayısını da belediye başkanlarının yarısını da kadın yapacağız.

Tayyip Bey'in kabinesi var; 17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşuyor, 18 kişi, bunların içinde tek bir kadın var, o da aileden sorumlu. Yani Recep Tayyip Erdoğan da onun partisi, biz de bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Bu ülkenin yarısı kadın, yarısı erkek.

İki seçimden sonra CHP milletvekillerinin de belediye başkanlarının da yarısını kadın yarısını erkek yapacağız, var mısınız?

''AYAĞA KALKIN VE BU PARTİYİ İKTİDAR YAPIN''

Biz o insanları yanımıza katmalı, emek verebiliyorlarsa birlikte çalışmalıyız. Genel başkan olarak benim bu salondan istediğim budur. Biz o kadının şiddet karşısındaki yegane güvencesiyiz. Hakkının arayan kadının bu süreçte yanında olacak olanlarız. Türkiye ittifakı bir siyasi ittifak değildir. Gençlerin ve kadınların ittifakıdır. Yoksul ve emekçi kadınların kendilerine yer buldukları bir ittifaktır. Karşımızda ise kendilerine oy verenin kıymetini bilmeyen, oy vermeyenlere sırtını dönenler var. Biz böyle olmayacağız. Kadın kollarımız da bu süreçte çok önemli bir yerde. Ben her birine de kefilim. Buraya kadar verdiğiniz her karar başımızın üstünde oldu, bundan sonra da böyle olacak. Ben genel başkanınız olarak kadınlar için sizler kadar çalışacağıma söz veriyorum. Ayağa kalkın ve bu partiyi iktidar yapın! Hepinizle guru duyuyorum, hepinize güveniyorum. Biz başaracağız, Türkiye kurtulacak.''

KURULTAYDA İŞÇİ EYLEMİ

Kurultayı'da Çiğli Belediyesi işçilerinin ''işimizi geri istiyoruz'' sloganı atması üzerine atılan sloganlara Özgür Özel, "Erkeklere burayı provoke ettirmem, Alın erkek arkadaşları dışarı" diyerek tepki gösterdi.

2 İSİM ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilecek olan CHP Kadın Kolları Başkanı adaylarından Birsen Bayar, Birsen Temir Saraç'ı destekleğini açıklayarak adaylıktan çekildi. Bayar, yaptığı açıklamada,

Birsen Temir Saraç yaptığı açıklamada, "Lehime adaylıktan çekilen yol arkadaşım Birsen Bayar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınları kadınlar seçecek, bu yol iktidara gidecek!" ifadelerini kullandı.

Lehime adaylıktan çekilen yol arkadaşım Birsen Bayar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınları kadınlar seçecek, bu yol iktidara gidecek! pic.twitter.com/LdoIYsDyHV — Birsen Temir Saraç (@temir_birsen) August 4, 2024

Öte yandan Birsen Temir Saraç'ın da Aylin Nazlıaka'ya destek vermek için adaylıktan çekildiği bildiriliyor.

KURULTAY SÜRECİ BAŞLADI

CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kurultayın Kongre Divan Başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökcen seçildi.