CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en yaşlı CHP'liyi ziyaret etti

Yayınlanma: 30.06.2024 - 22:32

Güncelleme: 30.06.2024 - 22:32

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlediği Emek Mitingi’nin ardından Kartepe İlçesi Avluburun Mahallesi’nde yaşayan Kocaeli’nin en yaşlı CHP üyesi, 95 yaşındaki Şaban Özkanlı’yı evinde ziyaret etti.

Özel, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.yle bir araya geldi.