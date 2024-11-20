CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Şehit aileleri ve gaziler de Meclis'e davet edilmeli

Yayınlanma: 20.11.2024 - 17:33

Güncelleme: 20.11.2024 - 17:39

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nde konuştu.

Özel ziyaret ettiği Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nde Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısının hayata geçmesinden önce şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini belirtti.

''ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DE BURADA OLACAK''

Özgür Özel, Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın DEM Parti Grup Toplantısında konuşması çağrısına karşılık şehit aileleri ve gazilerin de Meclis'e davet edilmesi gerektiğini söyledi. Özel 'Bir mutabakat sağlanacaksa şehit aileleri ve gaziler de burada olacak'' dedi.

Özel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaka ile CHP'li vekiller arasında bugünkü Meclis Bütçe Komisyonu'nda yaşanan arbedeye ilişkin “Salona bir itiş kakışla girmeye çalışıyor. Sayın bakan yumruklaşma olduğunu söylemiyor. Sadece önde durup bir protesto yapma görüntüsü oldu. Sayın Bakan da aynı görüntülerin muhatabı oldu. Arbede meselesi birazda sayın bakanın sabırsız olmasından olmuş. Ortada bir özür olacaksa Abdullah Güler'in kamuoyunu yanıltacak bilgilerinden olacak. Esenyurt'taki çirkin görüntünün bir tersi yaşanmış. Bunun deneyimlenmesi de kıymetlidir" dedi.

GÜLER: ÖZEL’DEN ÖZÜR BEKLİYORUZ

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri öncesi yaşanan olaylara tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den gerekli tutumu almayı beklediğimizi, bir özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuşmuştu.