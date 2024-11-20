Ufuk Uras, MHP lideri Bahçeli'yle görüştü
Eski milletvekili Ufuk Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştüğünü duyurdu. Uras, MHP lideriyle ilgili "Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim" dedi.
Eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştüğünü duyurdu.
Uras, sosyal medya platformu X'teki hesabından görüşmeyi şu ifadelerle duyurdu:
"Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim."
Uras, 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumu sürecinde “Yetmez ama evet” sloganıyla yapılan kampanyanın başını çeken isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.
Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim.— Ufuk Uras (@UfukUras) November 20, 2024
Etiketler: #Devlet Bahçeli #Ufuk Uras
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