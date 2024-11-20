Ufuk Uras, MHP lideri Bahçeli'yle görüştü

Yayınlanma: 20.11.2024 - 16:25

Güncelleme: 20.11.2024 - 17:14

Eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştüğünü duyurdu.

Uras, sosyal medya platformu X'teki hesabından görüşmeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim."

Uras, 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumu sürecinde “Yetmez ama evet” sloganıyla yapılan kampanyanın başını çeken isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.