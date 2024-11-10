CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den '10 Kasım' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında ilkelerine, devrimlerine ve eserlerine sahip çıkacağımızın sözünü O'nun huzurunda bir kez daha verdik” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti, bu sabah Anıtkabir’de Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yılında düzenlenen resmi törene katıldı. Özel, törenden kareleri resmi X hasabından şu notla paylaştı:
“Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında ilkelerine, devrimlerine ve eserlerine sahip çıkacağımızın sözünü O'nun huzurunda bir kez daha verdik.”
Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında ilkelerine, devrimlerine ve eserlerine sahip çıkacağımızın sözünü O'nun huzurunda bir kez daha verdik. pic.twitter.com/jSzX0xziy2— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 10, 2024
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