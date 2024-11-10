CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den '10 Kasım' paylaşımı

Yayınlanma: 10.11.2024 - 14:04

Güncelleme: 10.11.2024 - 14:04

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti, bu sabah Anıtkabir’de Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yılında düzenlenen resmi törene katıldı. Özel, törenden kareleri resmi X hasabından şu notla paylaştı:

“Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında ilkelerine, devrimlerine ve eserlerine sahip çıkacağımızın sözünü O'nun huzurunda bir kez daha verdik.”