CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü için videolu mesaj
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencilere muhalefette dile getirdiğimiz tüm sorunlarını çözeceğimiz iktidarımızın müjdesini veriyor, hepsini en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum. Çok olacağız en sonunda ve kaderini değiştireceğiz bu ülkenin" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla resmi X hesabından video mesajlı bir paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencilere muhalefette dile getirdiğimiz tüm sorunlarını çözeceğimiz iktidarımızın müjdesini veriyor, hepsini en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum. Çok olacağız en sonunda ve kaderini değiştireceğiz bu ülkenin."
Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor,#4AralıkDünyaMadencilerGünü'nde— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 4, 2024
Madencilere muhalefette dile getirdiğimiz tüm sorunlarını çözeceğimiz iktidarımızın müjdesini veriyor, hepsini en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum.
Çok olacağız en sonunda ve… pic.twitter.com/koVxyI47pG
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