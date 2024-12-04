CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü için videolu mesaj

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:19

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:24

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla resmi X hesabından video mesajlı bir paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencilere muhalefette dile getirdiğimiz tüm sorunlarını çözeceğimiz iktidarımızın müjdesini veriyor, hepsini en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum. Çok olacağız en sonunda ve kaderini değiştireceğiz bu ülkenin."