CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı!

CHP lideri Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:15
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sosyal medyadan yayınladığı mesajında, kendisine beş yıl önce Maden Mühendisleri Odası tarafından verilen "Madencilik Hizmet Ödülü"nü paylaşan Özel şunları kaydetti:

"Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum. #4AralıkDünyaMadencilerGünü'nde 5 yıl önce Maden Mühendisleri Odası'nca verilen 'Madencilik Hizmet Ödülü' ve madenci bastonunun siyasi hayatımın en anlamlı ödülleri olduğunu belirtmek isterim."


4 Aralık Dünya Madenciler Günü Özgür Özel

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