CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:15

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sosyal medyadan yayınladığı mesajında, kendisine beş yıl önce Maden Mühendisleri Odası tarafından verilen "Madencilik Hizmet Ödülü"nü paylaşan Özel şunları kaydetti:

"Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum. #4AralıkDünyaMadencilerGünü'nde 5 yıl önce Maden Mühendisleri Odası'nca verilen 'Madencilik Hizmet Ödülü' ve madenci bastonunun siyasi hayatımın en anlamlı ödülleri olduğunu belirtmek isterim."