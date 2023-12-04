CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı!
CHP lideri Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Sosyal medyadan yayınladığı mesajında, kendisine beş yıl önce Maden Mühendisleri Odası tarafından verilen "Madencilik Hizmet Ödülü"nü paylaşan Özel şunları kaydetti:
"Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum. #4AralıkDünyaMadencilerGünü'nde 5 yıl önce Maden Mühendisleri Odası'nca verilen 'Madencilik Hizmet Ödülü' ve madenci bastonunun siyasi hayatımın en anlamlı ödülleri olduğunu belirtmek isterim."
Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum.#4AralıkDünyaMadencilerGünü'nde 5 yıl önce Maden Mühendisleri Odası'nca verilen "Madencilik Hizmet Ödülü" ve madenci bastonunun… pic.twitter.com/gywx89eL5j— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 4, 2023
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