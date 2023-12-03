Suya zehir bırakan maden şirketinin yeni ocak başvurusuna yöre halkı tepkili: İnsan hayatı hiçe sayılıyor

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:50

Hanönü Çevre Platformu’ndan Mehmet Sosyal alandan numune alarak İstanbul’daki bir laboratuvarda analiz yaptırdı. Analiz sonuçlarında bakır, civa, demir, krom ve kurşun gibi ağır metallerin yüksek oranda olduğu görüldü. Ağır metaller ağız, solunum ve deri temasında kansere yol açabiliyor. Sosyal’ın suç duyurusunda bulunmasının ardından ekipler bölgede inceleme yaptı. İnceleme sırasında kanala karışan su için “yağmur suyu” dediği öne sürülen şirket yetkilileri iddiaları reddetti.

Acacia Madencilik bu kez Hanönü’nün Yılanlı ve Küreçayı köylerini kapsayan alanında bakır ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. 30 milyon TL’lik proje kapsamında madenin kurulması planlanan ormanlık ve tarım arazilerinden oluşan alana en yakın konut 100 metre mesafede.

Cumhuriyet’e konuşan Sosyal, “Şirket Taşköprü’de de sondaj çalışması yapmaya başladı. 12 bin hektara kadar orman izni aldılar. Projelerinin ÇED dosyalarında eksiklikler var. Daha fazla kâr etmek için insanların hayatı hiçe sayılıyor” dedi.