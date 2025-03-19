CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 09:07

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özel, "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır. Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.



Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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