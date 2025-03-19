Son dakika... Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 07:14

Güncelleme: 19.03.2025 - 09:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Üniversite diploması dün iptal edilen İmamoğlu'nun evine sabah saatlerinde yüzlerce polis geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

Gözaltı haberi duyuran CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda" paylaşımında bulundu.

ALTAYLI: "NECATİ ÖZKAN'IN OFİSİNDE ARAMA YAPILIYOR"

Gazeteci Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın da gözaltına alındığını belirterek, "Ofislerine girilmiş ve arama yapılıyor" paylaşımını yaptı.

İMAMOĞLU: "MİLLET İRADESİNE DARBE VURULUYOR"

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polsilerimi kötülüğe alet ederek 16 milyon İstanbullu'nun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağız. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta duracağımı herkes bilsin. Onun bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim. Yüzlerce polisi İBB Başkanı’nın evine getirdiler."

Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025

"BU SAATTEN SONRA EKREM İMAMOĞLU TÜRK MİLLETİNE EMANETTİR"

Murat Ongun, gözaltına alındığını şu ifadelerle duyurdu:

"Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak."

İKTİDAR YANLISI GAZETEDEN OPERASYON AÇIKLAMASI!

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişiye yönelik operasyon başlatıldığını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu 3 bin polisle yönettiğini duyurdu.

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