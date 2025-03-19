Ekrem İmamoğlu'na gözaltı sonrası sosyal medyaya kısıtlama: Instagram, X (Twitter) ve YouTube'a erişim sorunu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah gözaltına alınmasının ardından sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Twitter’da (X) akış yenileme problemleri yaşarken, Youtube ve Instagram'da da kesintiye uğradıklarını belirtiyor. İşte ayrıntılar...

Ekrem İmamoğlu'na gözaltı sonrası sosyal medyaya kısıtlama: Instagram, X (Twitter) ve YouTube'a erişim sorunu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 09:03

Dün akşam üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişi hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındı. İmamoğlu bu sabah şafak baskınıyla evinden alındı.

SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA

Gözaltının ardından Instagram kullanıcılarının X, Instagram ve YouTube hesaplarına girmekte zorlanması dikkat çekti. 

Hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirten kullanıcılardan bazıları, doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını da belirtti.

YOUTUBE'DA DA SORUN VAR

Kullanıcılar, YouTube'a erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunu yaşadıklarını, videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise YouTbe'a tamamen giremediklerini ifade ediyor.

DownDetector verilerine göre de Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'ta da erişim sorunları yaşanıyor.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #sosyal medya

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