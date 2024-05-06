CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Ayşe Ateş: İfademi iddianameye eklememişler, isimleri açıklayacağım

Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:45

Güncelleme: 06.05.2024 - 14:59

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından genel merkez önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayşe Ateş, eşinin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianameyi eleştirdi.

''DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM''

Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin soruya karşılık Ateş, "davanın takipçisi olacağını" belirten Özel'e teşekkür etti. Ayşe Ateş, "Sağ olsun bize zaman ayırdı, ilgilendi. Davanın takipçisi olacağını, arkamızda olduğunu, bize destek vereceğini dile getirdi. Teşekkürlerimizi ileterek yanından ayrıldık." sözlerini sarf etti.

Bundan sonra zor bir sürecin kendisini beklediğini vurgulayan Ateş, "Bugüne kadar sabırla bekledik. Biz devletini seven insanlarız. Devletimi düşünerek ben bugüne kadar hep sağduyulu davrandım. Büyük mücadele verdim. Bu cinayetin failleri eninde sonunda yargı önünde hesap verecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talep edip etmediğinin sorulması üzerine Ayşe Ateş, kendisinden görüşme talebinde bulunduğunu söyledi.

'İDDİANAME BİLE DİYEMEYECEĞİM'

İfadelerinin iddianamede yer almadığını söyleyen Ateş, "Benim ifademde de vardı siyasi isimler. İfadem iddianamede yok. Başka arkadaşların ifadeleri de aynı şekilde iddianameye eklenmemiş. İçi boş, basit bir cinayet, alacak verecek kavgası gibi bir iddianame var ortada. İddianame bile diyemeyeceğim, böyle bir iddianame olmaz." diye konuştu.

"Bu iddianame ya geri çevrilecek ya da vereceğimiz dilekçelerle, sunacağımız delillerle iddianameyi yeniden yazdıracağız" ifadesini kullanan Ayşe Ateş, iddianameye eldeki delillerin bile konulmadığını savundu.

''İFADEMİ PAYLAŞACAĞIM''

Ayşe Ateş, bugüne kadar hukukun işleyeceğini, devletin bu işi çözeceğini umutla beklediklerini dile getirerek, "İfademde de vardı isimler, ifadem iddianamede yok. İçi boş, uç uca eklenmiş basit cinayet, alacak verecek kavgası gibi bize servis edilen iddianame. Var olanları eklememişler koymamışlar. Mücadeleye vermeye devam edeceğim, gücümün yettiği kadar. Kimsenin yanına da kalmaz. İsimleri daha sonra açıklayacağım. Gizlilik kararı kalkınca ifademi paylaşacağım orada görürsünüz." dedi.