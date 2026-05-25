CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliyesi, Özgür Özel'in memleketi Manisa'da protesto edildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi’nin polis zoruyla tahliye edilmesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa’da protesto edildi.

CHP Manisa İl Başkanlığı önünde başlayıp Manolya Meydanı’da sona eren yürüyüşe CHP Manisa İl Sekreteri Sercan Bozyaka, Genel Başkan Özgür Özel'in eşi Didem Özel, kızı İpek Özel, kardeşi Barış Özel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Çabuk, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Ramazan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Manisa Temsilcisi Ferdi Çağtay, siyasi parti temsilcileri, Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu bileşenleri, CHP'liler ile vatandaşlar katıldı.

"YA BİR YOL BULACAĞIZ YA DA YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ"

Yürüyüşün ardında meydanda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, şunları söyledi:

“Bizler hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Aslında bu darbe bize darbe değil; biz bu darbeden güçlenerek çıkacağız. İktidara giderek çıkacağız. Nedenini de anlatayım. Bu yapılan darbe bütün muhalefeti birleştirdi. Onların evdeki hesabı çarşıya uymadı. Bu nedenle umutsuzluk yok. Halk su gibidir. Nasıl su aktı mı o selin önünde hiç kimse duramaz. Merak etmeyin, bizler; bu ülkenin gerçek sahipleri, bu Cumhuriyet'in, demokrasinin, ülkenin gerçek vatanseverleri ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız.

Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir emperyalist güçler durduramadı. Bugün Türkiye üzerinde de büyük emelleri olan Amerikan emperyalizmi de durduramayacak. Amerikan emperyalizmini, tıpkı 110 yıl önce olduğu gibi nasıl geldilerse öyle göndereceğiz; bu ülkenin kirli emellerine alet edilmesine engel olacağız. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Sayın Genel Başkanımıza tüm Manisa sahip çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi dışında burada bulunan, buraya gelen tüm farklı görüşten siyasi partilerimize, sivil toplum örgütlerimize, sendikalarımıza teşekkür ediyorum.

Birleşe birleşe kazanacağız. Asla umutsuz değiliz. Yılgınlık yok, mücadele var. Yılgınlık yok, direniş var. Eninde sonunda biz bu Türkiye Cumhuriyeti’nde halkın iktidarını, halkla birlikte, diğer muhalefet güçleriyle birlikte kuracağız. Bu kara düzene hep birlikte son vereceğiz. İşbirlikçileriyle birlikte hepsini elimine edeceğiz. Bunda kimsenin şüphesi olmasın.”

ŞİMŞEK: "GENEL BAŞKANIMIZ ÖZEL’İN YANINDAYIZ"

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, “Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi ne yargı kararlarıyla ne tomarlarla ne de biber gazlarıyla hiçbir şekilde yeniden dizayn edilemez, edilemeyecektir. Demokrasinin savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partililer, özgür kurultay delegeleriyle seçilen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in her zaman yanında ve yakınındayız. Genel Başkanımız asla yalnız yürümeyecektir” diye konuştu.

BOZYAKA: "MİLLETİN İRADESİNİN KARŞISINDA HİÇ KİMSE DURAMAZ"

CHP Manisa İl Sekreteri Sercan Bozyaka da şöyle konuştu:

“Bu sabah Türkiye zor bir tabloya şahit oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezine müdahale edildi. Atatürk’ün kurduğu bu partinin baba ocağına biber gazıyla, plastik mermiyle girildi. Milletin iradesiyle birinci olmuş bir partinin kapısına sabahın köründe gelindi. Bunu kabul etmiyoruz. Bir partinin genel merkezine gazla, copla girilen bir ülkede hiç kimse burada demokrasi var yalanı söylemesin. Dün de il başkanlığımızın önündeydik.

Mutlak butlan kararının siyasi bir operasyon olduğunu hep birlikte anlattık. Bugünkü tablo sözlerimizin hepsini doğruladı. Çünkü bugün karşımızdaki saldırı yalnızca bir partiye değil; bütün halkın iradesine, hukukun üstünlüğüne, demokrasinin temel değerlerine yönelik bir saldırıdır. Cumhuriyet’in kurucu değerlerinden beslenen bir hareketi susturmak, aslında milyonların sesini kısmaktır. Ama tarih bunu defalarca gösterdi. Korkuyla kurulan hiçbir düzen halkın vicdanını yenemez.

Çünkü bu ülkenin onurlu insanları, karanlık ne kadar büyürse büyüsün her zaman bir mum yakmayı daima bildi. O mumu yine hep beraber yakacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Hâkimiyet verilmez, alınır.’ Halkımız iradesini çoktan ortaya koydu. Bu iş çoktan bitti. Halkımız, Cumhuriyet Halk Partisi’ni birinci parti yaptı. Bu saatten sonra bu milletin iradesinin karşısında hiç kimse duramaz."

"BASKILAR MİLYONLARIN YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAZ"

"Bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, o baba ocağından ayrılırken ‘Geri dönmek üzere çıkıyoruz’ dedi. ‘Bir daha buraya geldiğimizde kimse buna cesaret edemeyecek’ dedi. Biz de bu sözün arkasındayız. O yürüyüş bir kişinin değil, milyonların yürüyüşüdür. Biz de bugün Manisa’dan o kararlılığa omuz veriyoruz. Şunu herkes bilsin; Cumhuriyet Halk Partisi binalarla var olan bir parti değil. Bir genel merkezi yokken çadırlarda kurulup bu millete cumhuriyeti armağan eden bir harekettir.

Bizden bir binayı alabilirsiniz ama bu milletin yüreğindeki Cumhuriyet Halk Partisi’ni hiçbir kuvvet alamaz. Bu topraklar teslim olanların değil, mücadele edenlerin omuzlarında yükseldi. Kuvayımilliye ruhu bugün hâlâ burada dimdik ayaktadır. Gençlerin umudu, emekçilerin alın teri, kadınların cesareti ve halkın vicdanı bir araya geldiğinde hiçbir baskı düzeni ayakta kalamaz. Çünkü gerçek güç saraylarda değil, meydanlarda omuz omuza duran halkın yüreğindedir.

Buradan herkes duysun. Yolumuz bellidir. İl başkanlıklarında direneceğiz. İlçe başkanlıklarında direneceğiz. Meydanlarda direneceğiz. Sokaklarda direneceğiz. Ve bu millet iradesini geri alana kadar hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Gün, korkuya teslim olma günü değil; dayanışmayı büyütme günü, demokratik haklarımıza sahip çıkma günüdür. Ben de buradayım demedim. Unutmayın, demokrasi seyredilerek değil, mücadele edilerek korunur.

Bizi bir binadan çıkarabilirler ama bu davadan, bu meydandan, bu milletin yanından söküp atamazlar. Biz umutluyuz. Çünkü halkın örgütlü iradesinden daha büyük bir güç yoktur. Ne baskılar, ne tehditler ne de karanlık hesaplar, özgürlük isteyen milyonların yürüyüşünü durduramaz. Bu ülkeye adaleti, liyakati, huzuru ve gerçek demokrasiyi getirecek olan halkın kendisidir. Omuz omuza verildiğinde yarın mutlaka bugünden daha güzel olacak.”

Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu bileşenleri adına Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Ramazan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Manisa Temsilcisi Ferdi Çağtay, CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Çabuk, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak da birer konuşma yaparak CHP Genel Merkezi’nin polis eşliğinde tahliye edilmesine tepki göstererek CHP Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını belirtti.