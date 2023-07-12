CHP Genel Merkezi'ne ulaşan Tanju Özcan'dan açıklama

Yayınlanma: 12.07.2023 - 19:05

Güncelleme: 12.07.2023 - 19:08

Genel seçimlerin ardından CHP içinde başlayan ‘değişim’ tartışmaları giderek büyüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolu’dan Ankara’ya ‘Adalet ve Değişim Yürüyüşü başlattı. Özcan yürüyüşünün 10’uncu gününde Ankara’da CHP Genel Merkezi’nin önüne geldi.

Özcan CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Bu seçimin kaybedeni sensin. Kendisi Genel Merkez’deki odasında oturmaya devam ediyor. Bugün yok kaçtı çünkü… Duymak istemedi… Topukladı… İstanbul’a gitti. TİP Milletvekilini görecekmiş. 2 buçuk aydır aklın neredeydi?” dedi.

Özcan'ın açıklaması şöyle:

"Yunanistan’da bile Çipras seçimi kaybetti güle oynaya istifa etti. Bizimki de hiçbir şey olmamış gibi, ortada başarı varmış gibi dolaşıyor. Çevresinde de yalakaları var ondan nemalanan. Şöyle başarılı olduk böyle başarılı olduk. Çok büyük bir kötülük yaptı. Laik CHP’ye mezhepçiliği soktu. CHP her türlü mezhepçiliği reddeder, her türlü alt kimliğin milliyetçiliğini reddeder, biz CHP olarak alevisiyle, sünnisiyle, Türküyle Kürdüyle aynı amaca hizmet ediyoruz. Bu büyük milletin bir parçasıyız.

Badem bıyıklı derken gerçekten badem bıyıklı olanları da kastetmiyorum, olmayanları da kastediyorum. Bana göre zihniyet itibarıyla Canan Kaftancıoğlu da bir badem bıyıklı. Bunlar Atatürk Cumhuriyeti ile dertleri olan insanlar. Abdüllatif Şener’i hatırlıyor musunuz? Bolu’dan aday yapacaklardı. İşi bitti, gemiyi terk etti. Zaten öbür tarafta da işi bitmişti. Çöpe atmışlardı, çöpten çıkarmıştı Kılıçdaroğlu.

İHRAÇ TALEBİNE AÇIKLAMA

Yola çıkınca dediler ki ‘bunlar bu yolu tamamlayamaz’ valla ben de 200 kilometre yürüyen bir adam değilim. Ama bu davaya inanınca o yollara inanınca o yolları çok kolay aşıyor. Çatır çatır kongre yapıp beğenmedikleri il başkanlıklarını alıyor. Ya senin neren demokrat. Sanki sınıf başkanlığını kaybetmiş. Sen Cumhurbaşkanlığı adaylığını kaybettin 5 yılı kaybettirdin bu ülkeye. Beni partiden atacak da yüreğimdeki CHP sevgisini Kuva-i Milliye ruhunu nereye atacak.

“DERHAL İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLA”

Bu kafayla gidersek İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya’yı neden kaybettik dersek cevabı burada. Seçimden sonra taziye için mesaj atmış 5 bin yorum var yüzde 90’ı istifa et diyor. Sende hiç mi utanma yok? Bu kafayla büyükşehirleri de kaybedersek sokağa çıkamazsın. Buradan tarihi çağrıda bulunuyorum diyorum ki aklını başına al bay Kemal. Derhal istifa edeceğini açıkla. Kurultay tarihini açıkla. Kurultayda aday olmayacağını açıkla. Ekim sonunda ben gidiyorum de. Bizleri de rahatlat. Seçimden sonra birileri ‘değişim olmalı’ diyor. Ağız ucundan konuyorlar. Ya da bazıları samimi ama benim gibi çıkıp söyleyemiyorlar. ‘Değişim 12’nci kattan başlamalı. Genel Başkan’dan başlamalı. Tüzük değişikliğine devam etmeli’ diyemiyorlar. O koltuk sevdalılarına sesleniyorum. Bay Kemal’e karşı çıksam beni aday yapmazlar diyenlere… Bu şekilde aday olsanız ne olmasanız ne?"