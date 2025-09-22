CHP Giresun Milletvekili Gezmiş’e Avrupa Yurtdışı Koordinatörlüğü görevi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından yapılan yeni görevlendirme ile Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, “Avrupa Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü” olarak atandı. Görevlendirme sonrası açıklama yapan Gezmiş, “Bu onurlu görevi bana layık gören başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, Yurt İçi-Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ensar Aytekin’e, Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayek Böke’ye ve tüm MYK üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"CHP YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞ İÇİN DE ÇALIŞACAK"

Gezmiş konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yurt içinde olduğu gibi yurtdışında da tüm vatandaşlarla omuz omuza görevli milletvekili arkadaşlarımızla birlikte CHP çatısı altında var gücümüzle çalışacağız. Nerede yaşarsak yaşayalım; gençlerin umutlu, emeklilerin refah içinde, herkesin eşit ve özgür yaşadığı adil ve demokratik bir Türkiye için sorumluluk alacağız.

Yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı da aydınlık Türkiye mücadelemizde yanımızda yürümeye davet ediyorum. CHP, yurtdışında yaşayan milyonlarca vatandaşın sorunlarına çözüm üretmek ve onları Türkiye’nin demokratik geleceğinde daha etkin kılmak için çalışmalarını hız kesmeden devam edecektir"