CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı: Milli Eğitim Bakanı sorulara cevap veremiyor
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Millî Eğitim Bakanlığı’ndaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Bakan Mahmut Özer'in verdiği yanıt üzerine "Soru önergesindeki soruları anlamayan kişiden Milli Eğitim Bakanı olmaz" diye tepki gösterdi.
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Millî Eğitim Bakanlığı’nda yaşandığı iddia edilen yolsuzlukları ve bu yolsuzlukları yapanların kimler olduğunu öğrenmek için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle 27 Nisan’da şu soruları sormuştu.
2018-2022 yılları arasında Bakanlığınız ile Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan bürokrat var mıdır? Varsa yıllara göre dağılımı nedir? Bu kişilerin görevleri nelerdir? Bu yıllar arasında yolsuzluk nedeniyle görevden alınan bürokrat var mıdır? Varsa yıllara göre dağılımı nedir?
2018-2022 yılları arasında Bakanlığınız ile Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan personel var mıdır? Varsa yıllara göre dağılımı nedir? Bu kişilerin görevleri nelerdir? Bu yıllar arasında yolsuzluk nedeniyle görevden alınan personel var mıdır? Varsa yıllara göre dağılımı nedir?
"O MAKAMDA OTURMAMALI"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in sözkonusu önergeye yanıtın sorularıyla alakalı olmadığını ifade eden CHP’li Tığlı, “Millî Eğitim Bakanlığı’ndaki koskoca bakanlık makamında oturan bir kişinin, kendisine sorulan soruları anlamaması ve konuyla alakası olmayan ilginç cevaplar vermesi milli eğitimin hangi düzeyde ve kimlerin elinde olduğunu göstermektedir. Çok basit ve anlaşılabilir olan bu iki soruyu anlayamayan kişinin de o makamda oturmaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Bakan Özer'in Tığlı'nın önergesi üzerine verdiği yanıt şöyle:
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Trafiği durdurup halay çekenlere ceza yağdı
- Bakan Bilgin'den 'ara zam' açıklaması
- Adliyeye sevkedilen 25 kişiden 2’si tutuklandı
- Adalar vapurunda can pazarı!
- Eşine kızıp, evi ile aracını yaktı: 'Can güvenliğim yok'
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kadın sürücü son anda kurtuldu
- Kasadan dolar fışkırdı
- Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı