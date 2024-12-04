CHP grubu bütçeye çalışıyor

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:18

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:19

CHP lideri Özel'in bugün partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle basına kapalı olarak yapacağı toplantıda 9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda başlayacak 2025 yılı bütçe görüşmelerini değerlendirmesi bekleniyor.

Özellikle bütçe dönemlerinde halkın Meclis çalışmalarına yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen CHP yönetiminden isimler “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sıkıntıları yüzünden bütçe görüşmeleri aynı zamanda bakanlarla milletvekillerinin karşı karşıya gelebildiği nadir yerlerden biri oluyor. Görüşmelerin komisyon aşamasında da gördük ki bakanlar eleştirileri kabul edemiyor, kendilerini halka hesap verme sorumluluğunda hissetmiyor. Soru sorunca yanıt vermiyorlar, eleştiri duyunca da ya saldırıyorlar ya da pişkin karşılıklar veriyorlar. Ancak biz onlara duymak istemedikleri sorunları duyurmaya, halkın iletmemizi istediği şeyleri anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

"BAKANLARIN YÜZÜNE SÖYLEYECEĞİZ"

Bu kapsamda CHP’li milletvekillerinin geçen ay 81 ile yaptığı ziyaretleri anımsatan kurmaylar “O ziyaretlerde notlar almıştık, görüntüler çekmiştik. Bütçe görüşmeleri başladığında insanların anlatmak istedikleri sorunları Meclis kürsüsünden, doğrudan bakanların yüzüne söyleyeceğiz. Bunun dışında kendi korumalarına, uçaklarına, yandaşlarına ne kadar pay ayırırken öğrenciye bir yemek bile vermediklerinden, emekliye asgari ücret oranında maaşı çok gördüklerinden, asgari ücretliye ‘Sana zam yaparsak enflasyon artar’ gibi bahaneler bulduklarından söz edeceğiz” diye konuştu.

SARIBAL’IN PAYLAŞIMI ‘DEKLARASYON’

Kapalı toplantıya ilişkin konuşan ve parti yönetimini eleştiren bazı vekiller ise “Yönetimin Erdoğan’a yakınlaşarak yaptığı muhalefet tarzına yönelik eleştirilerimiz devam ediyor. Bunları hep kapalı toplantılarda dile getiriyoruz ama bir karşılığı olmuyor. O yüzden bu sefer de söyleyen olur mu göreceğiz. Ama eleştiri dinlenmeyince söylemenin çok anlamı yok. Eleştiriler artıp yönetim sıkışınca da belediye başkanları ya da il başkanları çağrılıyor, bir kapalı toplantı yapılıyor. O toplantılardan sonra paylaşılan açıklamalarla da eleştirel sesler bastırılıyor” değerlendirmesini yaptı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal’ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı ve yönetimi eleştiren metnin de bu anlamda bir “deklarasyon” olduğunu söyleyen bazı vekiller “Özellikle belediye başkanlarının genel siyasete karışması, parti dinamiklerini etkilemesi tepki çekiyor. Ekrem İmamoğlu’nun dün İstanbul İl Danışma Kurulu’nda yaptığı konuşma, kurultayla ilgili sözleri de bu anlamda bazı arkadaşlarımızın tepkisini çekti. Orhan Bey’in paylaştığı eleştiri de bunun bir anlamda deklerasyon gibi oldu” dedi.