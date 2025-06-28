CHP grubunda ‘paylaşım’ gerilimi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partide değişimin yaşandığı kurultayla ilgili dava sürecine ilişkin açıklamaları sonrası CHP’li milletvekilleri Deniz Demir, Ali Öztunç, Gamze Akkuş İlgezdi, Hüseyin Yıldız, Sevda Erden Kılıç, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Rıfat Nalbantoğlu, Orhan Sarıbal ve Hasan Ufuk Çakır sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu’na destek mesajları paylaştı.

Cumhuriyet’in ulaştığı bazı vekiller, paylaşımların yeterli olduğunu ve başka yorumları olmadığını belirtirken bazıları da “organize bir paylaşım yapmadıklarını ve Kılıçdaroğlu’na gösterilen haksız tepkiler olduğunu belirterek bu paylaşımı yaptıklarını” söyledi.

Paylaşım yapan vekillerden Öztürkmen, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede “Mutlak butlanla kurultay yapılmamış sayılırsa çok doğal olarak 37. kurultayın seçtiği yönetim görevde sayılır. Bunda garipsenecek bir şey yok” dedi.