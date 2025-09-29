CHP Grup Başkanvekili Emir, Meclis’in yeni yasama yılı öncesi Cumhuriyet’e konuştu: ‘Meclis suni gündemlerle meşgul olmamalı’

CHP, çarşamba günü yeniden çalışmaya başlayacak Meclis’in yeni yasama yılı öncesi yaptığı Parti Meclisi toplantısında; bu yıl yapılacak açılış oturumuna katılmama kararı aldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hem karara hem de yeni yasama yılında partisinin yapacaklarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Geçen yıl yerel seçimleri kazandıktan sonra, Türkiye’nin birinci partisi olarak Meclis’in açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ayakta karşıladıklarını anımsatan Emir “Geçen yıl siyaseti kavga alanından çıkartıp, bir tartışma ve çözüm üretme alanına çekme umudumuzla Sayın Cumhurbaşkanına bir kredi açıldı ve Meclis’e geldiğinde CHP grubu olarak ayağa kalktık. Ama geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanı anayasa, yasa tanımaz; talimatlandırdığı yargı ile seçilmiş belediye başkanlarımıza operasyon yapar bir pozisyonda. Meşruiyetini yitirmiş bir cumhurbaşkanı var. Bu nedenle ne oturarak ne ayakta karşılamayı uygun görmüyoruz” dedi.

‘YARGILAMALAR TRT’DEN VERİLSİN’ ÖNERİSİ YİNELENECEK

Meclis’in yeni yasama yılında artık suni gündemlerin konuşulmaması gerektiğini vurgulayan Emir, yaz döneminde asgari ücreti artırmak için yaptıkları çağrıların dinlenmediğine dikkat çekti. Emir “Suni gündemlerle halkın meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz. Asgari ücretin hâlâ artırılmaması, emeklilerin açlık sınırının neredeyse yarısı bir ücrete mahkum edilmesi, memurların görmezden gelinmesi, ekonomik krizin faturasının halkın sırtına yüklenmesi, Hazine ve kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesi doğru değil. Gündemimiz bunlar olacak.

Bu yasama yılında yine bunun için çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bunun yanında başta CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanması olmak üzere, belediye başkanlarının yargılamalarının TRT’den canlı yayınlanması için verdikleri yasa teklifini anımsatan Emir “Kanun teklifimiz sırasını bekliyor. Meclis açılınca yeniden gündeme getireceğiz. Bütün suçlamaların ve savunmaların açık bir şekilde yapıldığı bir süreç şart. Önümüzdeki dönem bu teklifi getirdiğimizde herkesin samimiyeti, davalarla ilgili pozisyonuna olan güveni test edilmiş olacak” diye konuştu.

‘KOMİSYONDA SAMİMİYETLE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Öte yandan; Meclis’te yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyona ilişkin konuşan Emir “Biz başından beri komisyon çalışmalarını önemsiyoruz. Büyük bir samimiyet ve cesaretle orada olmaya devam edeceğiz” dedi. Komisyon çalışmalarının şu ana kadar verimsiz kalmasını eleştiren Emir “Komisyon; şu ana kadar dinleyen ama hiçbir adımın atılmasına ön ayak olamamış bir konumda. En azından son derece basit, herkesin üzerinde anlaşabildiği konularda adım atılması, Türkiye’de umudun büyütülmesi ve komisyona katkı veren siyasi kesimlerin samimiyetinin ortaya konulması adına önemli olurdu. Örneğin; Taksim Meydanı hâlâ Cumartesi Annelerine kapalı. Hâlâ kayyum uygulamaları devam ediyor. Basın ve ifade özgürlüğü baskı altında. Belediye başkanlarımızın tamamı tutuklu yargılanıyor. Bunlar, aşılması kolay hukuksuzluklar. Buralarda küçük de olsa adım atılması, Türkiye’de umudu büyütür. Bugüne kadar bu adım atılmadı ama biz atılmasını çok önemsiyoruz ve bunu hem görüşmelerde hem de kamuoyu açıklamalarımızda gündeme getirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.