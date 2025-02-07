CHP Grup Başkanvekili Emir'den İstanbul Valiliği'nin CHP'nin Galata Köprüsü'nde yürüyüş yasağına tepki

Yayınlanma: 07.02.2025 - 22:13

Güncelleme: 07.02.2025 - 22:13

CHP İstanbul İl Başkanlığı ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik açıklamalarına karşı Galata Köprüsü’nde yapmak istediği ‘Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü’ne, İstanbul Valiliği izin vermedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabı üzerinden valiliğin bu kararına tepki göstererek, “Bilal Erdoğan'ın başını çektiği platform, yürüyüş ve toplantı alanı olmayan Galata Köprüsü'nde 1 Ocak günü sabaha karşı Gazze için yürümüştü. Aynı talep ile İstanbul İl Başkanlığımız başvuru yapınca, Galata Köprüsü'nün yürüyüş alanı olmadığı Valiliğin aklına geldi!” ifadesini kullandı.