Gökhan Günaydın İmamoğlu'nun çağrısını duyurdu: '23 Mart'ta 81 ilde, 970 ilçede kimse sandıkları boş bırakmasın'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:05

Güncelleme: 19.03.2025 - 12:57

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Olabilecekleri öngördüklerini belirten Günaydın, İmamoğlu'nun çağrısını paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da tepki gösteren Günaydın, "Bu soruşturmayı bazı partilerin genel başkanları gibi adli tasarruf olarak değil, siyasi darbe olarak tanımlıyorum" dedi.

"CHP GERİ ADIM ATARSA DEVLET ÇÖKER"

Günaydın, şu açıklamalarda bulundu:

"CHP bir adım geri atarsa devlet çöker. Bu darbeyi hep beraber savuşturacağız. Elbette 2016'da çıkarılan yasalarla maalesef anti demokratik kayyum uygulaması söz konusu olabilir. Ancak hiçbirini olasılık dahilinde görmüyoruz. İBB'yi aldığımız zaman aşağı yukarı bir ay mazbata veremediler. Sonra mazbatayı iptal ettiler. Ali Yerlikaya'yı kayyum atadılar. İstanbul valisinin yaptığı ilk iş Atatürk'ün portresini duvardan indirip depoya göndermekti. Sonra ilk seçimde o portre geri geldi, vali ait olduğu yere gitti. Anti demokratik darbe girişimi asla tarafımızdan fayda göremez, savaşırız.

"HEPSİNİ ÖNGÖRÜYORDUK, YÖNTEMLERİNİ BİLİYORUZ"

Şimdi bütün Türkiye'ye bir çağrım var. Bütün örgütümüze, bütün yurttaşlarımıza bir çağrım var. Bu çağrı aslında benim çağrım değil. Ben yalnızca bunun elçiliğini yapıyorum.

Bu Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıdır. Dün gece geç saatlerde evinde oturduk. Olabileceklerin hepsini öngörüyorduk. Çünkü onları tanıyoruz. Yöntemlerini, kadrolarını biliyoruz. Ekrem Başkan'a dedim ki, "Ne diyorsunuz? Böyle bir operasyon olursa ne yapmamız lazım?" Dedi ki,"Ben milletime güveniyorum, milletin iradesine güveniyorum. Elbette hepiniz milletin önünde, milletin yanında dayanışma içerisinde olacaksınız. Ama en az bunun kadar bir başka önemli görev var. 23 Mart'ta 81 ilde, 970 ilçede kimse sandıkları boş bırakmasın ve sandıkları patlatsın. Çünkü demokrasi o sandıktan geçiyor.

Türkiye'de cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi, bizim partimiz o tarihten 50 gün önce kuruldu. Biz Türkiye'nin kurucu partisinin bugünkü evlatlarıyız. Utanmadan Kurultayı, İl Kongresini iptal etmeye çalışıyorlar. Karşı karşıya kaldığımız ve yarıştığımız dostlarımız yanımızdadır. CHP bir ve bütündür. Kılıçdaroğlu yola çıktı, yakında burada olacak. Özel İstanbul'a girmek üzere. Önce Dilek imamoğlu'nu ziyaret edip çalışmaları gözden geçireceğiz. Bunlara yönelik en büyük cevabı 23 Mart'ta sandıkta bunlara demokrasi dersi vererek yaşayacağız.