19.02.2026 16:12:00
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: 'Bu mübarek Ramazan Ayı sofrası değil, Saray bürokratı Ramazan'ın sofrası'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl'ün 'iftar sofrası' paylaşımına tepki gösterdi. Emir, "Bu mübarek Ramazan Ayı sofrası değil, Saray bürokratı Ramazan’ın sofrası!" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, X hesabından sahibi olduğu et lokantasının iftar sofrasını paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bingöl'ün paylaşımına, "AKP'nin liyakatli(!) eşrafı şatafattan taviz vermiyor" tepkisini gösterdi.

"BU AYMAZLIK SONUNUZ OLACAK"

CHP'li Emir, Bingöl'ün paylaşımını şu ifadeler ile alıntıladı:

"Bu mübarek Ramazan Ayı sofrası değil, Saray bürokratı Ramazan’ın sofrası! 

Hem Cumhurbaşkanlığı Kurul Üyesi hem TGA Üyesi hem de et lokantası sahibi Ramazan’ın. Böyle olur devleti şirket gibi yönetenin kurul üyesi. 

Akşama da yer sofrasına ziyaret düşünür müsünüz?

Öğrenci, emekli, işçi, asgari ücretli, memur memleketim insanı iftara bir lokma ucuz et koyabilmek için kuyruklarda beklerken, AKP'nin liyakatli(!) eşrafı şatafattan taviz vermiyor. 

Halkı zerre umursamayan bu aymazlık sonunuz olacak."

