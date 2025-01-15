CHP, iktidarın belediye operasyonlarına karşı erken seçim kartını çekti: Kasım 2025

Yayınlanma: 15.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.01.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyon sonrası partisinin önceki gün gerçekleştirdiği MYK toplantısını kısa keserek İstanbul’a gitti. Parti yönetiminin Beşiktaş’ta yaşananlar öncesi konuşmayı planladığı erken seçim hedefi, DEM Parti heyetinin ziyaretleri gibi gündemler de sonra konuşulmak üzere ertelendi.

Bugün yapacakları PM toplantısına işaret eden CHP kurmayları, hem bu gündemleri hem de Beşiktaş’ta yaşananları bu toplantıda ele alacaklarını belirtti. Beşiktaş’ta izleyecekleri yol haritasının oradaki gelişmelere de bağlı olacağına dikkat çeken CHP kurmayları, “Bunun yanında erken seçim için bir çağrımız olmuştu. Şu an için iktidar bu çağrılara kulak tıkıyor. Biz de yaptığımız halk buluşmalarıyla, sosyal medya kampanyalarıyla ve saha çalışmalarıyla toplumdaki seçim çağrısı sesini yükseltmeye çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “yeniden adaylık” açıklamasını anımsatan parti yönetiminden isimler “Erdoğan yeniden aday olmak istiyorsa Meclis’in seçim kararı alması gerek. Bunun için de destek vereceğimiz son tarih Kasım 2025. Daha önce yapmak istiyorsa bu hafta bile seçim kararı alıp hemen seçime gidebiliriz. Ancak aday olmak istiyorsa kasıma kadar süresi var, sonrası için biz herhangi bir kararın parçası olmayız” ifadelerini kullandı.

‘KÖTÜ NİYETLERİ İZLİYORUZ’

DEM Parti heyetinin görüşmelerinde de bu vurguyu yaptıklarına dikkat çeken kurmaylar, “İktidarın bu adını koymadığı yeni süreci Erdoğan’ın adaylığı için bir anayasa değişikliği veya Meclis’te alınacak bir seçim kararı için yapmış olabileceğine dair endişelerimizi görüşmede de ilettik. Orada da böyle bir hesabın parçası olmayacağımızı zaten söyledik. Bu konuda tavrımız sürüyor” dedi. Öte yandan; DEM heyetinin ilk tur ziyaretlerini tamamlamasının da PM toplantısında gündeme gelebileceğini söyleyen partililer “Henüz hâlâ net bir tablo yok. Ancak iktidarın kötü niyetleri ve kayyum gibi çelişkili uygulamaları var. Bu konuda da gelişmeleri takip ediyoruz” diye konuştu.