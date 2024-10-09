CHP İl Sağlık Komisyonu'ndan 'kış saati uygulamasına dönülsün' çağrısı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 14:55

Güncelleme: 09.10.2024 - 14:55

CHP İl Sağlık Komisyonu adına açıklama yapan Uzm. Dr. Erdem Nalbant, kış saati uygulamasının insan sağlığını olumsuz bir biçimde etkilediğini söyledi. Kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla birçok hastalığın önünün açıldığını söyleyen Uzm. Dr. Erdem Nalbant, “2016 yılında kaldırılan kış saati uygulaması bir an önce tekrar uygulamaya geçirilmelidir. Çünkü kış saatinin kaldırılması bir toplum sağlığı sorunu haline gelmiştir. İnsanların bir biyolojik ritmi vardır. Bu da güneşin hareketlerine göredir. Biz biyolojik ritmi bozduğumuzda insanlarda kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet hastalığı, alzheimer gibi hastalıkların arttığı çalışmalarla gösterilmiştir. Özellikle gece vardiyasında çalışan kişilerde bu hastalıkların arttığı görülmüştür. Çocuklarımızın dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü ve iş kazalarının arttığı bilimsel bir veri olduğu için kış saati uygulamasına bir an önce geri dönülmelidir” ifadelerini kullandı.