CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, 2019 yılında sağlanan işbirliğinin süreceğini söyledi: ‘İttifak ruhu yaşıyor’

Yayınlanma: 12.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2023 - 04:00

Yerel seçim çalışmalarını başlatıklarını belirten CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sandık güvenliğinin sağlanması için eğitimlerin verildiğini anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile koordineli çalıştıklarını söyleyen Çelik, “Yapılan araştırmalarda İmamoğlu’na ‘oy veririm’ diyenlerin yüksek oranda olduğunu görüyoruz” dedi. Çelik, Cumhuriyet’in sorularına özetle şu yanıtları verdi.

-Yerel seçim çalışmalarını nasıl yürüteceksiniz?

Sandık güvenliği konusunda çalışmalarımızı, iki hafta önce başlattık. İstanbul’da 31 bin sandıkta asil, yedek sandık görevlilerimizi, müşahitlerimizi, okul, kat, bilişim sorumlularımızı, avukatlarımızı belirliyoruz ve sandık eğitimlerimizi başlatıyoruz. Çalışmalarımızın en önemli odak noktası İstanbul’u yöneten Ekrem İmamoğlu’nun sosyal demokrat belediyecilik uygulamalarının topluma anlatılması olacak. İmamoğlu’nun altyapı, üstyapı projeleriyle İstanbul’a kazandırdığı eserleri anlatacağız. İstanbulluya, gençlere, kadınlara dokunan, projeleri kapı kapı gezerek duyuracağız. Bu en önemli başlığımız olacak. Bu süreci İmamoğlu ile birlikte koordineli bir şekilde yürüteceğiz. İstanbul’un merkezi yönetimden kaynaklı çok ağır sorunları var. Ekonomik kriz nedeniyle yaşanan yoksulluğu anlatacağız. Göç, göçmenler, kentimizin önemli bir sorunu olmaya devam ediyor. Ayrıca deprem, kentsel dönüşüm de gündemimizde olacak.

-Yeniden bir ittifak sağlanabilir mi?

Açıklamalara rağmen yerel işbirliği konusunda diyalog kanallarının tam olarak kapandığını düşünmüyorum. Çünkü toplumdaki bir işbirliği talebini sokaklarda görüyorum. Hiçbir siyasi partinin, toplumun bu talebine duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. Ayrıca 2017 referandumundan beri Türkiye’de ve özellikle 2019 seçimlerinden bu yana İstanbul’da bir taban ittifakı sağlanmış durumda. 2019 seçimlerinde kurulan İstanbul ittifakı ruhu halen yaşıyor ve biz sokağa çıktığımızda hangi partiden olursa olsun tabanda bunun yansımalarını görebiliyoruz. Bir örnek vermem gerekirse, İstanbul’da İBB Başkanımız İmamoğlu ile ilgili yapılan araştırmalarda “oy veririm” diyenlerin yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Bu tam olarak, tabanda İstanbul ittifakının önümüzdeki seçimlerde de kurulduğunu gösteriyor. Herkesin bu ittifakta yer alması için çalışacağız.



- Aday belirleme süreci nasıl işleyecek?



İstanbul’u üç kategoriye ayırıyoruz. Birincisi, bizim yönettiğimiz 14 ilçe belediyesi. İkincisi, belediyesi bizde olmayan, ancak 2023 seçiminde, cumhurbaşkanı adayımızın önde çıktığı ya da bir iki puan geride olduğumuz yerler. Üçüncüsü de oy oranımızın düşük olduğu ilçeler. Bu üç kategoriyle ilgili genel merkezimiz ayrı ayrı yöntemler belirleyecek. Belediyesi bizde olan 14 belediyeyle ilgili başkanların performansları genel merkezimiz ölçüyor. Kazanmaya yakın olduğumuz ilçelerde önseçim, yine anket ve profil analizi gibi yöntemler genel merkezimiz tarafından uygulanabilir. Oy oranımızın düşük olduğu ilçelerde oy yükseltecek ve güçlü kazanma iddiası olan adayları bilimsel yöntemlerle belirleyeceğiz. Adayların önemli bir bölümünü yeni yıl öncesinde belirlemek istiyoruz. İstanbul’da mutlaka kadın ve genç adayların da olacağını belirtmek isterim.

