CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakim karşısında: Özgür Özel destek için adliyede!

HABER: BATUHAN SERİM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara, ve ilçe başkanları bugün Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma saat 10.00’da başlayacak.

ÖZGÜR ÇELİK SAVUNMA YAPACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de takip ettiği duruşmada, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik’in savunması dinlenecek.

ÖZGÜR ÖZEL'İ, ÖZGÜR ÇELİK KARŞILADI

Duruşmayı takip etmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra; CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve çok sayıda CHP’li yönetici adliyeye geldi.

CHP lideri Özel’i, bugün hakim karşısına çıkacak olan Özgür Çelik karşıladı. Heyet, duruşma öncesi adliyedeki İstanbul Barosu odasında toplandı.

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİ

18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülecek duruşma, yoğun katılım nedeniyle 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı.

AYRINTILAR GELECEK...

PARTİ ÖRGÜTÜ ÇAĞRI YAPTI

CHP İstanbul İl Örgütü, il yöneticileri, ilçe başkanları ve gençlik kolları yöneticileri davaya topluca katılım çağrısı yaptı. Parti örgütü, “31 Ocak Çağlayan Davası’nda orada olacağız” mesajıyla Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelecek.

Dava öncesi CHP’den yapılan açıklamada, “İl Başkanımız Özgür Çelik, Gençlik Kolları Başkanımız Erdem Kara, il yöneticilerimiz ve ilçe başkanlarımız için Çağlayan’dayız” denildi.

NE OLMUŞTU?

Silivri’de tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak’ta ifade vermek için gittiği İstanbul Adliyesi önünde gerginlik yaşanmıştı. CHP seçim otobüsünün adliye önüne yaklaşması engellenmiş, otobüse doğru yürüyen yurttaşlara polis biber gazı sıkmıştı. Topluluk TOMA’larla da dağıtılmaya çalışılmış, kısa süreli arbede yaşanmıştı.

Olay sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu bazı isimler adliyede ifade vermişti. Çelik, savcıya verdiği ifadede, “CHP’li olmanın da suç olduğu günlerden geçiyoruz” diyerek bu soruşturmanın siyasi nitelikte olduğunu savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmaya dair hazırladığı iddianamede aralarında Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişi için “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma”, “kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlamaları yöneltmiş, sanıklar için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemişti.