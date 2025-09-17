CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten Bayrampaşa Belediyesi açıklaması: 'Ölümle tehdit edildiler'

CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 48 kişi adliyeye sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye meclis üyelerinin ölümle tehdit edildiğini duyurdu.

‘SAVCILIK İFADELERİNDE’

“31 Mart’ta sandıkta kaybettikleri Bayrampaşa Belediyesi’ni yargı eliyle, tehditle, şantajla geri almaya çalışıyorlar” diyen Çelik şunları ekledi: “Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi’ne çökme operasyonudur. Meclis üyeleri aylardır tehdit ediliyor. Uzun süredir bu operasyonun altyapısı oluşturuluyor. Bir belediye meclis üyesinin CHP’den istifa etmesi için kendisine WhatsApp üzerinden kelepçeli fotoğraflar gönderilmiş ve Kurtlar Vadisi repliğiyle sadece ölüler görür sözüyle ifadeler gönderilmiş. Bakın bunlar şu anda savcılık ifadelerine ve Emniyet ifadelerine yansıyan konulardır ve belediye meclis üyeleri ölümle tehdit edilmiştir. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki meclis çoğunluğu konusunda dengeyi değiştirip iktidar partisinin meclis çoğunluğunu sağlayıp bir operasyon yapmak için... Avukatları paylaşacaktır.”

“Hasan Mutlu, son 10 günlük zaman dilimi içerisinde telefonlar aldı. AK Parti’ye geç yoksa sana operasyon yapılacak” diyen Çelik, “Geçmedi Hasan Mutlu AK Parti’ye. Geriye kalan Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri cumartesi gününden bugüne kadar tehdit ediliyor. Neyle tehdit ediliyor biliyor musunuz? Ölümle. Ne yapılıyor biliyor musunuz? Şantaj yapılıyor. Para teklif ediliyor” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN İKİ İSTİFA

Öte yandan Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişi içerisinde ilçenin belediye meclisinde görev yapan 8 CHP’li belediye meclisi üyesi de var. Önceki gün Bayrampaşa’nın CHP’li meclis üyelerinden Murat Salman, partiden istifa ettiğini duyururken saatler sonra ise bir başka CHP’li meclis üyesi İbrahim Soytürk de partiden istifa ettiğini açıkladı. Temmuz ayında ise CHP’li meclis üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu aynı gün istifa etmişti.

Son istifaların ardından meclis dağılımı 18 CHP, 15 AKP+MHP ve 4 bağımsız üye olarak şekillenirken 31 Mart’taki yerel seçimlerde 30 yıl sonra CHP’ye geçen belediyenin, son gelişmelerle tekrar AKP’ye geçebileceği gündemde.

BAŞKAN MUTLU’YA SAHİP ÇIKIN’ ÇAĞRISI

Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile beraber 47 kişinin gözaltında olduğu Bayrampaşa Belediyesi’nde yurttaşlar belediye önündeki nöbetlerini sürdürüyor.

Çok sayıda Bayrampaşalı yurttaş önceki akşam belediye binası önünde toplanarak Mutlu ve gözaltındaki diğer belediye yetkililerine destek verdi.

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ali Can Çam, “Meclis üyelerimizle buradayız. Baskının farkındayız ama dimdik ayaktayız. CHP’ye güvenin. 30 yıl sonra kazandığımız bu belediyeyi AKP’ye teslim etmeyeceğiz. Planınızın farkındayız, dimdik duracağız. Hep beraberiz, arkamızda Bayrampaşa var. Biz sizi bu belediyeye sokmayacağız” dedi.