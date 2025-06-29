CHP İstanbul İl Başkanlığı 'Deprem ve Afet Çalıştayı' düzenledi: 'Deprem siyasetin değil ortak aklın konusudur'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Deprem ve Afet Çalıştayı” Üsküdar'da yapıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye'nin içinde bulunduğu özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesine dikkat çekerken, toplumun gerçek sorunlarının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak yalnızca siyasi baskılarla mücadele etmiyoruz, aynı zamanda halkın yaşadığı gerçek sorunlara çözüm arıyoruz. Bu nedenle bilim insanlarıyla, uzmanlarla çalıştaylar düzenliyor, çıktılarını genel merkezimize iletiyoruz” dedi.

"DEPREM SİYASETİN DEĞİL ORTAK AKLIN KONUSUDUR"

Deprem ve afet konularının sıkça "siyaset üstü" olarak tanımlandığını ancak uygulamada bu yaklaşımın hayata geçirilmediğini söyleyen Çelik, “Maltepe Belediyesi’nin ya da Üsküdar Belediyesi’nin tek başına çözemeyeceği bu meseleyi ancak merkezi hükümet, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, bilim insanları ve vatandaşın katılımıyla topyekûn bir seferberlik içinde çözebiliriz. Ancak uzun yıllardır Türkiye’yi yöneten iktidar bu ortak akıl anlayışından uzak” ifadelerini kullandı.

"İBB ENGELLEMELERE RAĞMEN ÇALIŞIYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği 2019 yılından bu yana meclis çoğunluğu ve merkezi iktidarın engellemeleriyle karşılaştığını anımsatan Çelik, “Devlet bankaları kredi vermedi, yurt dışından getirilen finansmanlar engellendi. Buna rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Seferberlik Planı hazırladı. 11 bin 684 bağımsız birimi kapsayan 25 proje tamamlandı, 6 bin 594 birimi kapsayan projeler sürüyor. Dar gelirli vatandaşlar için sabit taksitli destek programları hayata geçiriliyor” dedi.

"ŞEHİR PLANCILARI SİLİVRİ ZİNDANINDAYDI"

Deprem hazırlığı konusundaki bir başka eleştirisini ise siyasi baskılara ilişkin yapan Çelik “Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ancak kentin planlamasını yapması gereken belediye başkanlarımız ve şehir plancıları Silivri zindanındaydı. İstanbul’un deprem politikalarına katkı sunan Tayfun Kahraman gibi uzmanlar hala tutuklu. Bu tablo, iktidarın ortak akıl ve bilimle değil, siyasetle hareket ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

“Değişim sadece isimlerle sınırlı değil. Artık toplumun gerçek sorunlarına çözüm sunan, bilimsel temelli bir parti programı oluşturmak istiyoruz. Bu çalıştay da o sürecin bir parçası” diyen Çelik, konuşmasını çalıştayın sonuçlarının CHP’nin güncellenmekte olan parti programına katkı sunacağını vurgulayarak tamamladı.