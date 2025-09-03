CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum... Dilek İmamoğlu'ndan 'Özgür Çelik' açıklaması: 'Bize aynı gerçeği hatırlatıyor...'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilerek yönetimin görevden alınmasına tepki gösterdi.

Dilek İmamoğlu, "Dün alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı kararı da adil bir yargılama olmadan aylardır özgürlüklerinden mahrum bırakılan belediye başkanları, bürokratları, siyasiler, belediye emekçileri de bize aynı gerçeği hatırlatıyor: Hukuk, birilerini susturmak için değil; herkese eşit, adil ve tarafsız davranmak için vardır" dedi.

"BU SES SUSMADI VE SUSMAYACAK"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin olmadığı yerde demokrasi nefessiz kalır. Halkın eşit ve özgür yaşama umudu her geçen gün daha da azalır. Demokrasi olmazsa toplumsal huzur bozulur. Hukukun işlememesi, ülkemizin geleceğinin en büyük sorunudur. Yöneticilere yönelik bu adaletsiz uygulamaları asla kabul etmiyoruz.

Milletimizin umudu ve dayanışması tüm baskılardan güçlüdür. Demokrasinin güçlenmesi ve hukukun yeniden işlemesi için mücadelemiz her geçen gün büyüyor. Çocukların ve gençlerin mutlu yarınları için dayanışmamız ve umudumuz güçleniyor. Halkın vicdanının sesi ülkemizin dört bir yanında yankılanıyor. Bu ses susmadı ve susmayacak."